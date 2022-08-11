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台灣石虎百年來的美麗與哀愁　「再現或再也不見」8/12台北剝皮寮歷史街區開展

北市動保處：這次展覽以水彩畫作展現石虎動人的生命力、六隻石虎的生命故事呈現石虎遭遇的生存威脅、珍貴的紀錄片喚醒民眾對石虎保育的行動力等三個部份及四大面向

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 11:08
照片由台北市政府提供

照片由台北市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）石虎，是台灣最後的貓科原生種動物，卻因棲地遭人為破壞、開發利用等因素而快速消失，台北市動保處將與台灣石虎保育協會、挺挺動物應援團攜手，自8月12至28日在台北市萬華區剝皮寮歷史街區辦理「【再現 或 再也不見】台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展」。

台北市動保處表示，「【再現 或 再也不見】台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展」將由被稱為石虎媽媽的陳美汀博士，帶領戮力從事石虎保育工作的伙伴們，彙集協會成立5年來累積的珍貴資料，及以繪筆致力於記錄石虎身影的客籍藝術家丘璦珍老師精心創作的21幅石虎畫作，完整呈現台灣石虎百年來的美麗與哀愁。

北市動保處表示，這次展覽內容分為：以水彩畫作展現石虎動人的生命力、六隻石虎的生命故事呈現石虎遭遇的生存威脅、珍貴的紀錄片喚醒民眾對石虎保育的行動力等三個部份及四大面向，讓民眾的實際行動成為支持石虎保育的最佳後援與保育大使。

8月12日的開幕活動中，石虎媽媽陳美汀博士會以「沉浸式」導覽方式帶著大家認識石虎。另外，在8月20日也規劃了多樣化的系列活動，上午，丘璦珍老師將帶領大朋友、小朋友進行親子手繪活動，一起畫一隻石虎帶回家；下午，荒野基金會「猴子老師」彭永松講師，探討「如果石虎從臺灣消失了，跟人類到底有什麼關係？自然保護和經濟開發的兩難一定無解嗎？」等問題與分享心得。

北市動保處指出，石虎，是台灣最後的貓科原生種動物，曾經足跡遍佈全臺海拔高1000公尺以下淺山地區，現在卻因棲地遭人為破壞、開發利用等因素而快速消失，粗估目前僅餘約400至600隻生存在苗栗、臺中、南投、彰化、新竹、嘉義等縣市之淺山棲地環境中，而成為行政院農業委員會公告的國內瀕臨絕種保育類野生動物。

北市動保處為擴大推動石虎保育工作，與長期關注石虎保育的台灣石虎保育協會、挺挺動物應援團攜手，自8月12至28日在台北市萬華區剝皮寮歷史街區的173-13號與15號展間辦理「【再現 或 再也不見】台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展」。
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