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台灣文博會品牌商展區齊聚500品牌　CET BEST AWARD得獎名單揭曉

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 11:23
品牌商展區邀請到泰國商務部國際貿易促進局。(圖/TDRI)

品牌商展區邀請到泰國商務部國際貿易促進局。(圖/TDRI)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)「台灣文博會」文化策展區5日於高雄流行音樂中心揭開序幕，品牌商展區10日在高雄展覽館盛大登場。

500家國內外文創品牌及IP授權業者齊聚高雄展覽館，文博會從468件參展品牌精選出30件優秀年度作品的「CET BEST AWARD」，於近日公布獲獎名單及頒獎，評審團邀請Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭、禮拜文房具創辦人楊凱雯、嘖嘖共同創辦人徐震、華山1914品牌開發長劉冠吟等。

最終選出10名獲頒「CET BEST AWARD GOLDEN」，20名「CET BEST AWARD」，以及今年全新推出的5項特別獎「文創新星獎」、「前進未來獎」、「原力覺醒獎」、「話題龍捲風獎」、「創意普拉斯獎」各1名。

得獎作品包含漫畫家張季雅繪製，以1872年福爾摩沙烏龍茶的製茶過程為靈感、融合經典台灣漫畫《異人茶跡》角色製作而成的「職人茶箱圖紙明信片組」；點晴設計有限公司採用天然竹纖維製作，帶有獨特菱格蓋設計，方便便當盒堆疊的「re-ing天然竹纖維便當盒」；凹凸設計有限公司製作的天然礦石造型「顏石蠟筆」；以及山霧設計股份有限公司以阿里山為參考地形，設計出的全球第一台還原台灣山脈雲海效果的擴香裝置「山霧陶瓷香氛機」等。

今年首度將文創品牌、IP授權兩大主題「二合一」，由樹德科技大學助理教授尹立擔任策展人，以「島中選物」為題，邀請大家一起拖著行李箱開啟選物之旅、入境理想未來； 與國內原創設計商品電商平台「Pinkoi」合作推出線上專區，透過線上線下整合平台，吸引高達8,500件之文創商品參展。

同時，線上展示平台「CET+」超過200家參展品牌，推出「CET BEST AWARDS」、「TALENT 100 新銳創作」、「NEXT 永續未來」、「SELECTIONS 職人精選」等8大主題企劃，以及CET全球線上發表會等影音精華，方便全球買主24小時不斷電地與參展品牌即時溝通。

2022台灣文博會

文化策展區
地點：高雄流行音樂中心：
時間：即日起至8月14日，上午10時至下午6時

品牌商展區
地點：高雄展覽館
時間：8月10日（三）至8月14日（日），上午10時至下午6時（8月10日及11日僅開放專業人士換證入場；8月14日提前至下午5時結束展覽）

官網：https://creativexpo.tw
CET+線上平台： https://creativexpo.tw/cetplus
臉書：facebook.com/creativexpo.tw
文博會
CET BEST AWARD

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更新時間 : 2022-08-11 12:37 GMT+08:00

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