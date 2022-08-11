台灣文博會品牌商展區齊聚500品牌　CET BEST AWARD得獎名單揭曉

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)「台灣文博會」文化策展區5日於高雄流行音樂中
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最終選出10名獲頒「CET BEST AWARD GOLDEN」，20名「CET BEST AWARD」，以及今年全新推出的5項特別獎「文創新星獎」、「
得獎作品包含漫畫家張季雅繪製，以1872
今年首度將文創品牌、IP授權兩大主題「二合一」，由樹德科技大學助理教授尹立擔任策展人，以「島中選物」為題，邀請大家一起拖著行李箱開啟選物之旅、入境理想未來； 與國內原創設計商品電商平台「Pinkoi」合作推出線上專區，透過線上線下整合平台，吸引高達8,500件之文創商品參展。
同時，線上展示平台「CET+」超過200家參展品牌，推出「CET BEST AWARDS」、「TALENT 100 新銳創作」、「NEXT 永續未來」、「SELECTIONS 職人精選」等8大主題企劃，以及CET全球線上發表會等影音精華，方便全球買主24小時不斷電地與參展品牌即時溝通。
2022台灣文博會
文化策展區
地點：高雄流行音樂中心：
時間：即日起至8月14日，上午10時至下午6時
品牌商展區
地點：高雄展覽館
時間：8月10日（三）至8月14日（日），上午10時至下午6時（8月10日及11日僅開放專業人士換證入場；8月14日提前至下午5時結束展覽）
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