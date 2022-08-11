台灣大鵬灣25週年慶　Cruising 300自行車系列活動10/8登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）延續去(2021)年「自行車旅遊年」，交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處表示，今(2022)年的「大鵬灣Cruising 300自行車系列活動」預計10月8、9日舉辦，並於大鵬灣國際休閒特區拉開序幕，廣邀所有車友、喜歡自行車旅遊及喜歡美食的好朋友參加，即日起開始受理報名至9月30日止。

鵬管處表示，今年以「多元自行車路線」等主題延續交通部觀光局去年「自行車旅遊年」辦理，並以自行車趣味活動結合旅遊為主軸，展現大鵬灣國家風景區運動及美食觀光場域的氛圍，推廣大鵬灣環灣車道的優美景點及藝術風光舉辦「大鵬灣Cruising 300自行車系列活動」，Cruising代表著巡航、圍繞著大鵬灣處處美好景致的驚艷。

鵬管處說，首先登場的是10月8日「小騎士Slip Bike滑步車活動」，廣邀300組2-10歲小朋友滑行於大鵬灣國際休閒特區國際級賽道，享受乘風騎乘的樂趣，藉以培養學齡前兒童的平衡感發展、強健體能，從體育競賽活動中學習運動家的精神。

鵬管處接著說，10月9日則由「鵬灣橋趣味活動」接棒，300名車友開心樂活在鵬灣跨海大橋上運用單車技巧於賽道上上坡300秒內比快計時、下坡300秒內比慢樂活賽，享受自行車操控無與倫比的技巧速度感，當天同時舉辦「大鵬灣Cruising 30eat美食馬拉松」，活動串聯轄區景點、藝術美景及在地特色美食小吃，車友們需於300分鐘內完成美食馬拉松10-30點的品嚐、拍照打卡搓章，完成即可兌領完成紀念品，參與當天活動的民眾還有機會抽到I phone和I pad等大獎。

鵬管處提及，今年適逢管理處邁入25週年及同時歡喜迎接大鵬灣國際休閒特區再開啟，於系列活動中規劃了報名參加「雙雙對對Cruising」活動，只要曾在大鵬灣定情、求婚、拍婚紗照、結婚25天、25個月、25周年等等夫妻檔一起參加自行車活動，報名成功並經主辦單位徵選通過之25對夫妻檔，於活動當天穿著情侶裝出席，騎乘自行車至大鵬灣國際休閒特區海上教堂拍照，及參與雙雙對對Cruising粉紅幸福的泡泡氛圍，參加的25對戀人夫妻將可獲得2022年大鵬灣特色餐券及超值好禮。活動詳情， 可至大鵬灣國家風景區管理處官網查詢。

照片由交通部觀光局提供