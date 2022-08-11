台灣客家布袋戲團山宛然攜孫悟空　八月美國巡演

(台灣英文新聞/綜合報導)山宛然客家布袋戲團8月受邀前往美國休士頓、聖安東尼奧、奧斯汀、底特律及安娜堡等5大城市的6個場館巡迴，演出經典戲碼西遊記《大鬧水晶宮》。

山宛然客家布袋戲團由團長黃武山於2002年創設，今年成立滿20週年。黃武山師承國寶級傳統布袋戲大師李天祿的兩位公子陳錫煌、李傳燦，為李天祿第一代徒孫，也是國立傳統藝術中心傳藝接班人計畫結業的藝生。黃武山同時也向客家山歌天后賴碧霞學唱，還將客家語言、音樂、戲劇等元素融入演出，展現獨具客家韻味的掌中戲美學，成為少數能以客語演出全場的布袋戲團。

黃武山表示，《大鬧水晶宮》不但會將整個海底世界搬上戲台，還有精彩打鬥戲碼，搭配現場演奏鑼鼓音樂，臨場感十足。

文化部表示，布袋戲是台灣重要的文化資產，透過傳承與創新，精緻的掌中戲偶、純熟的操偶技巧及家喻戶曉的經典戲碼，每次到國外演出都深受各國觀眾喜愛。本次演出是繼2019年亦宛然掌中劇團在美東上演西遊記「火雲洞」之後，孫悟空再度躍上美國舞台。這次山宛然操偶師加上樂師一行6人的陣仗，將讓美國觀眾充分感受「三分前場、七分後場」的視覺饗宴及現場震撼力。

山宛然此趟美國行獲德州亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）、聖安東尼奧美術館（San Antonio Museum of Art）、奧斯汀公共圖書館央圖（Austin Public Library-Central Library）、底特律美術館（Detroit Institute of Arts）、安娜堡市立圖書館總館（Ann Arbor District Library）及密西根人文協會等單位邀請，共計將演出6場「大鬧水晶宮」及舉辦6場工作坊。