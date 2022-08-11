台灣環保署舉辦中央與地方淨零永續推動交流論壇　8/12台北登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）面對全球氣候變遷，環保署近日表示，「2022中央與地方淨零永續推動交流論壇」將於8月12日在台北世貿中心舉辦，以「環境保護、淨零轉型、永續發展」為主軸，從跨部門、串領域、享專業、共合作的角度，一起交流與分享中央地方淨零永續推動成果。

環保署表示，這次論壇邀請環保署沈志修副署長及財團法人台灣永續能源研究基金會簡又新董事長開場致詞，透過論壇的交流與分享，讓大家認識環保署國家層級的環境永續發展與淨零轉型，同時認知到教育部從校園扎根落實永續發展，更瞭解到台南發展循環經濟與創新治理，以及高雄市打造永續港灣的展望。相信透過這些豐富的分享，將可帶領大家進入宏觀視野，以全球化思維，結合在地化行動，共同打造台灣以永續發展為目標（SDGs)，建立「環境、社會、治理（ESG )」兼具的新社會。

開啟對話是凝聚共識的第一步。環保署說，這次論壇有邀請到政府代表、學者專家、民間團體及企業代表進行與談，包含環保署簡慧貞處長、國立陽明交通大學黃志彬教授、國立中央大學林能暉教授、國立臺灣大學張尊國教授、財團法人主婦聯盟賴曉芬監察人、鴻海集團洪榮聰環保長及優勝奈米許景翔總經理等人，尤其與談代表各有專長、互有專業，針對永續校園、永續發展、淨零轉型、永續城市及永續港灣的推動，如何在環境保護、資源管理、環境教育、循環經濟、淨零轉型及永續發展的機制下競爭又合作，甚至競合不掣肘。

環保署表示，為展現臺灣淨零永續行動，現場亦同步展出永續發展目標6環境品質、目標12責任消費與生產、目標13氣候行動、目標14海洋生態及目標15陸地生態的推動成果，同時設有永續行動拍照區供與會者照拍留念，與會者可至世貿中心一樓參觀「亞大永續行動博覽會」，深度瞭解臺灣各界推動永續發展目標（SDGs)，及建立「環境、社會、治理（ESG )」的具體成果。

另外，這次論壇採取線上直播(直播網址：https://youtu.be/FC-WOjJcgBw及https://www.facebook.com/events/475904893936581/)及線下實體參與，報名採線上報名，限額100名，如欲報名者。