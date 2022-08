共軍軍演結束 國防部：理性看待中共對台恐嚇威懾

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合報導)共軍東部戰區10日宣布,已完成圍台軍演,國防部當日回應指出,在不放鬆戒備前提,會全般調節兵力配置,也呼籲國人以理性看待中共此次對台恐嚇威懾。

國防部10日指出,迄17時00分止,計偵獲共機 36架次(其中逾越海峽中線17架次)、共艦10艘次,在台海周邊活動,進行聯合海空行動。

有關共軍東部戰區宣布,已完成「聯合軍事行動」,將「常態組織戰備警巡」,國防部表示,國軍在不放鬆戒備前提下,將依敵情威脅、區域特性等因素,全般調節兵力配置,兼顧部隊士氣維護,與靈活用兵之原則。

國防部說明,戰備訓練為軍人本務,國軍官兵平時即已將戰訓的概念,融入生活。此次中共挑釁,適足以「處處皆戰場,時時做訓練」的觀念,把握機會驗證平時訓練成果,反覆磨練指揮程序,發揮組織功能,依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」,沉著、理性、嚴肅應對。

至於外界關心,中共宣稱此次軍演有「10個突破」,國防部表示,所有戰演訓行動,均以務實檢證建軍備戰成果為目標,鮮少大張旗鼓渲染「特色」。故中共此次對台恐嚇威懾,籲請國人以理性看待。

總統蔡英文也在推特分享國防部發布影片,紀錄中共5天軍演以來,我國空軍、海軍的「戰備對應」畫面。

Our military is resolved to defend our country, our sovereignty & our democratic way of life. They stand ready & remain calm in the face of all challenges. Thank you to our military for protecting the people of #Taiwan & all we stand for.

