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共軍軍演結束 國防部：理性看待中共對台恐嚇威懾

國防部10日指出，迄17時00分止，計偵獲共機 36架次（其中逾越海峽中線17架次）、共艦10艘次，在台海周邊活動，進行聯合海空行動。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 09:25
國防部發言人孫立方少將。（圖／國防部提供）

國防部發言人孫立方少將。（圖／國防部提供）

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）共軍東部戰區10日宣布，已完成圍台軍演，國防部當日回應指出，在不放鬆戒備前提，會全般調節兵力配置，也呼籲國人以理性看待中共此次對台恐嚇威懾。

國防部10日指出，迄17時00分止，計偵獲共機 36架次（其中逾越海峽中線17架次）、共艦10艘次，在台海周邊活動，進行聯合海空行動。

有關共軍東部戰區宣布，已完成「聯合軍事行動」，將「常態組織戰備警巡」，國防部表示，國軍在不放鬆戒備前提下，將依敵情威脅、區域特性等因素，全般調節兵力配置，兼顧部隊士氣維護，與靈活用兵之原則。

國防部說明，戰備訓練為軍人本務，國軍官兵平時即已將戰訓的概念，融入生活。此次中共挑釁，適足以「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念，把握機會驗證平時訓練成果，反覆磨練指揮程序，發揮組織功能，依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對。

至於外界關心，中共宣稱此次軍演有「10個突破」，國防部表示，所有戰演訓行動，均以務實檢證建軍備戰成果為目標，鮮少大張旗鼓渲染「特色」。故中共此次對台恐嚇威懾，籲請國人以理性看待。

總統蔡英文也在推特分享國防部發布影片，紀錄中共5天軍演以來，我國空軍、海軍的「戰備對應」畫面。

共軍軍演結束 國防部：理性看待中共對台恐嚇威懾共軍軍演結束 國防部：理性看待中共對台恐嚇威懾（圖／國防部 提供）
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更新時間 : 2022-08-11 09:35 GMT+08:00

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