歐洲友台議會平台「福爾摩沙俱樂部」與加拿大議員簽署聲明 譴責中共軍演

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）由數十位歐洲議員組成的跨大西洋友台議會平台「福爾摩沙俱樂部」（The Formosa Club）與加拿大議員9日共同連署發表聲明，針對中共軍演造成台海緊張方面表達支持台灣，法國參議員卡迪克犀利指出，中共軍演是為了掩飾外交無力。

法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）在推特（Twitter）上貼出9日簽署的一則聲明，該聲明是數十位歐洲與加拿大議員共同簽署，主張中國不能違背台灣意願，單方面改變現狀，並對中國以不必要的方式升級台海緊張局勢表示嚴正關切。

根據貼文，該聲明總共有28個跨大西洋的各國議會成員所簽署，全文如下：

我們作為民主選舉出的人民代表，與七大工業國集團（G7）和歐盟一起發聲，對中國不必要地升級台海緊張局勢表示嚴正關切，特別是在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中共的實彈演習和經濟脅迫。

中國的不可接受和魯莽的行動嚴重破壞了亞太地區的和平與穩定。我們強調，民主選出的議員有義務和權利出訪國際，包括台灣，促進相互了解，維護台灣自由、民主、人權和法治價值。此類訪問不應被用作藉口，來實施武力威脅和炫耀的行為，也不應作為進一步侵犯台灣空、海域的藉口。

我們重申，中國與台灣的分歧只能以和平方式解決，並要求中國不能違背台灣人民意願，單方面改變現狀。作為議員，我們將繼續支持台灣，無論是定期互訪、共同對話還是合作，共同維護我們對自由民主的共同承諾，維護以規則為基礎的國際秩序，確保自由開放的印太地區。

根據中央社9日專訪卡迪克，詢問到裴洛西訪台意義，他表示，由於國際情勢緊張，裴洛西台灣行受到歡迎且時機正好。美方希望再次清楚表達對台灣民主的支持。

卡迪克也指出，去年10月訪台時，台灣周邊共有150架中國戰機侵擾。因此，中國在裴洛西訪台後的軍演，清楚顯示北京想向人民掩蓋面對台灣逐漸獲得國際認可上的外交無力。

針對這次聯合聲明，卡迪克說，在法國外長等人的組織下，七大工業國集團（G7）外長透過聯合聲明想表示「以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。」他強調，國會成員進行國際訪問是正常且頻繁的活動，重申「中國應尊重」。