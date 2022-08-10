北富銀共同統籌主辦向陽集團漁電共生88.8億元聯貸案 落實養殖為本、綠電加值、促進地方創生與土地友善

台北富邦銀行和其他多家銀行共同統籌主辦的向陽集團綠能漁電共生 聯貸案，（9）日舉行簽約儀式， 此次聯貸所募集金額將用於向陽集團在嘉義縣義竹鄉建置130MW 室內型漁電共生案場，總募集金額為新台幣88.8億元， 超額認購超過2倍， 顯現向陽集團深耕再生能源領域的成績及口碑深獲市場肯定。

近年來綠能發展已然成為全球趨勢，為了實現能源安全、 綠色經濟及環境永續的目標，政府積極扶植綠能產業和衝刺綠電， 行政院致力推動2025年達成再生能源發電占比20%的目標， 且以太陽光電裝置容量占66.3%為最高，2025年太陽光電總 目標為20GW裝置容量，包含屋頂型6GW與地面型14GW， 其中漁電共生設定目標為4.4GW， 使漁電共生成為農業綠能的重點發展項目。

向陽集團成立於2010年，長期致力於推廣漁電共生及光電農棚， 於電廠建置富有經驗及養殖技術擁有多項專利權， 並曾獲經濟部能源局頒發優良太陽光電系統「光鐸獎」的榮耀。 向陽集團除了持續佈局太陽能電廠之外，尤其致力於推動漁電共生( 室內養殖型)，盼能以綠電、漁村再造、以及土地多元運用等方式， 達成減碳及永續經營等方針。

極端天氣與氣候變遷已是不容忽視的議題， 隨著政府宣示淨零碳排目標， 大幅提升再生能源對於台灣永續轉型的重要性，預計2050年台灣 再生能源比重將達60-70%，其中太陽光電裝置容量更將高達4 0-80GW。在漁電共生方面，北富銀於今年3月曾參與共同主辦 三地集團旗下的三地能源漁電共生聯貸案，投入新建台南七股區16 0MW漁電共生案場；此次參與向陽集團綠能漁電共生聯貸， 為向陽集團旗下向陽多元光電第一階段130MW案場， 後續還將有第二階段130MW電廠融資。透過此案， 北富銀期能協助向陽集團改善養殖環境和推動漁村再造， 提供養殖戶及青農就業機會及穩定收入，並帶動青年返鄉， 促進地方產業的未來發展。

北富銀長期致力於協助推動綠能產業發展，並聚焦於再生能源、 離岸風電以及ESG永續金融等三大領域。自2018年起， 北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億 度綠能以及減少540萬噸碳排量； 北富銀的離岸風電專案融資總授信金額更位居台資銀行之冠， 為再生能源專案融資的領導者；2022年北富銀將永續金融的觸角 延伸至國際，統籌主辦並擔任ESG管理銀行的中租控股旗下之仲利 國際（越南）3年期9千萬美元「社會責任貸款（Social Loan）」聯貸案， 開啟台越兩地金融業以聯貸支持企業投入具社會責任效益業務之濫觴 。在永續金融領域深耕多年以來，北富銀不僅為國內第一家承做第三 方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）、社會責任貸款聯貸（Social Loan）與永續指數連結貸款（Sustainability Linked Loan）的台資銀行，2022年更榮獲國際財經專業媒體《As iamoney》（亞洲貨幣）頒發「台灣最佳ESG銀行」 之殊榮。

北富銀莊慧玫執行副總經理表示，北富銀長期關注再生能源發展， 並將永續發展與責任金融列為長遠發展願景， 此次很榮幸能共同統籌主辦此次向陽集團漁電共生聯貸案， 北富銀期能透過金融資源推動漁電共生，確保漁業生產、 保障漁民權益、促進地方創生與土地友善的多贏局面。展望未來， 北富銀將持續朝永續金融領航者的目標邁進， 且將參與開發更多元的永續金融商機， 攜手不同產業客戶共同邁向淨零目標和永續願景。