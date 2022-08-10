新北高中以上學生獎學金 每年千萬連續13年共助萬名新北學子

【新北市訊】「新北市111年度高級中等以上學校學生獎學金」 獲選名單已於7月29日公告，此次完成線上註冊申請共計4, 182名，高中職組錄取445名、每人1萬元；大專院校組錄取3 35名，每人2萬元，共計發出1,115萬元獎學金，780名新 北學子受惠。期待獎學金能夠照顧弱勢學生， 激勵更多優秀學生完成學業目標，將夢想化為行動， 成為贏得未來的人才

已連續3年獲獎的穀保家商時尚造型科三年級同學卓恩卉表示， 自己是一個常常猶豫不決及缺乏自信的人，就讀國中時， 參加國中技藝班，也參與了國中技藝競賽， 過程中對職校課程有了更近一步的了解，也發展出了興趣， 並累積自信，學習一技之長，因此，在升高中時， 毫不猶豫的選擇就讀技職學校，也很感謝學校的老師及同學， 遇到挫折時不斷鼓勵自己， 讓技高三年學生生活成為目前人生中最精彩的時光。上了大學後， 自己會好好運用獎學金，讓大學生活更精彩、更豐富。

同樣是連續3年獲獎的三重商工資料處理科三年級黃宇玟同學表示， 因為家中有四個孩子，父母為了給他們有良好的生活品質， 每天都不辭辛勞的工作，父母的用心自己都銘記在心裡。因此， 她要求並督促自己要用功讀書，努力爭取獎學金， 只希望能替父母親分擔一些家裡的經濟負擔， 讓他們能夠稍微輕鬆一點。「遇到挫折努力不懈，沒有永遠的好， 好還要更好！」這短短的一句話， 讓黃同學更願意付出時間努力的精進自己，而她也勉勵學弟妹們， 遇到挫折或困難都不要輕易放棄，人沒有十全十美的， 要讓自己從錯誤中學習並成長。

來自復興商工廣告設計科三年級的程念慈同學， 同樣也是以優異的成績獲得獎學金。堅持不懈、不畏困難的她， 對自己期望很高。從學習舞蹈到廣告設計， 在藝術領域不斷的自我精進， 喜歡塗鴉的她也通過了人像素描認證最高階。程同學也具有前瞻眼光 ， 已經規劃好要把獎學金拿來購買大學藝術領域課程需要的軟硬體及用 來提升語言能力，拓展自己的眼界。

教育局長張明文表示， 新北市辦理提供高中職以上學生獎學金的政策， 鼓勵新北優秀學子能夠堅定自己的人生方向， 並且優先錄取低收入戶及身心障礙之弱勢學生。 新北市高級中等以上學校學生獎學金辦理至今已有13年，共造福1 0,140位學子，累積發放上億元獎學金。藉由獎學金發放， 關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子，讓他們能在求學路上心無旁鶩， 繼續堅持自己的夢想。