中華電信數位賦能，協助企業上雲加速創新轉型

今年Amazon Web Services（AWS）合作夥伴高峰會來到台灣，全方位分享最新合作夥伴的策略與願景並頒發在地合作夥伴獎項，彰顯AWS攜手合作夥伴深耕台灣重點產業的決心。作為進階級的合作夥伴，中華電信繼2021年度獲頒“AWS Rising Star Partner”、“AWS IoT Partner”兩獎項後，今年再度榮獲AWS 2022年度“Migration Partner of the Year (Services)”獎項殊榮(註1)，再次證明中華電信在雲端解決方案及雲端遷移能力的卓越成就。
引進AWS Outposts實現資料落地不出境
中華電信自2020年3月完成DevOps能力、IoT能力及Well-Architected 3項AWS專業能力認證，並取得公部門暨學術機構合作夥伴(Public Sector Partner)資格後，2021年再次取得AWS專業管理服務供應商(MSP, Managed Service Provider)能力認證，成為具備AWS MSP及網路直連(Direct Connect)的服務供應商，同年6月正式將AWS Outposts落地於中華電信機房(註2)。
中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理表示：「台灣有超過69%以上企業採用混合雲，須具備公有雲的靈活與彈性，也要滿足地端或私有雲資料存取需求，跨雲/地、多雲環境的統一部署與管理已成重要課題；中華電信有超過200位以上Consulting及Technical Partner專業工程師，運用AWS Migration應用場域經驗及提供AWS Migration Acceleration Program (MAP)全方位雲端遷移計畫，協助客戶將地端基礎設施和應用程式遷移至雲端來降低IT營運成本，並提供彈性擴充部署優勢，讓企業專注其核心能力發展，促進數位轉型。未來中華電信將持續專注於5G、Machine Learning、AI等前瞻技術，在永續環保零碳排理念下，提供綠能節能雲端服務，成為企業客戶數位轉型的最佳夥伴。」
AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「AWS致力於打造一個充滿活力、快速拓展的合作夥伴網路，透過領先業界的雲端技術服務與全球資源，賦能合作夥伴創新和持續成長。在過去的12個月裡，我們很高興看到中華電信以『顧客至上』的精神，協助各行各業的客戶解決痛點並創造商業價值。我們衷心祝賀所有AWS合作夥伴獎的得獎者，在充滿不確定性的2022年持續展現佳績，未來也盼能繼續引領合作夥伴，攜手助力客戶加速創新，推動台灣數位轉型。」
備註：
- AWS合作夥伴網絡是一項全球的合作夥伴計畫，為合作夥伴提供業務、技術和行銷方面的支持，幫助合作夥伴構建、推廣和銷售其基於AWS的解決方案及服務。在全球，大多數《財富》世界500強和90％以上的《財富》世界100強公司都在使用AWS合作夥伴解決方案和服務。AWS 合作夥伴高峰會已於8月9日圓滿落幕,透過這場盛會，AWS旨在創造專屬於AWS 合作夥伴(AWS Partner)的平臺，以加強、深化AWS 合作夥伴社群關係，並讓台灣更多企業瞭解合作共贏的數位轉型趨勢。
- AWS Outposts是由Amazon Web Services (AWS) 所設計的全受管並可配置的運算儲存機架，可提供客戶低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，中華電信引進AWS Outposts實現最快捷、最安全的在地需求，結合中華全球網及IDC，提供政府、金融、製造、醫療、法人及學校等雲網專業服務，加速企業雲端創新及產業跨領域合作。