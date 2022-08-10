中華電信數位賦能，協助企業上雲加速創新轉型

今年Amazon Web Services（AWS）合作夥伴高峰會來到台灣， 全方位分享最新合作夥伴的策略與願景並頒發在地合作夥伴獎項， 彰顯AWS攜手合作夥伴深耕台灣重點產業的決心。 作為進階級的合作夥伴，中華電信繼2021年度獲頒“AWS Rising Star Partner”、“AWS IoT Partner”兩獎項後，今年再度榮獲AWS 2022年度“Migration Partner of the Year (Services)”獎項殊榮(註1)， 再次證明中華電信在雲端解決方案及雲端遷移能力的卓越成就。

引進AWS Outposts實現資料落地不出境

中華電信自2020年3月完成DevOps能力、 IoT能力及Well-Architected 3項AWS專業能力認證，並取得公部門暨學術機構合作夥伴( Public Sector Partner)資格後， 2021年再次取得AWS專業管理服務供應商(MSP, Managed Service Provider)能力認證，成為具備AWS MSP及網路直連(Direct Connect)的服務供應商，同年6月正式將AWS Outposts落地於中華電信機房(註2)。

中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理表示：「台灣有超過69% 以上企業採用混合雲，須具備公有雲的靈活與彈性， 也要滿足地端或私有雲資料存取需求，跨雲/地、 多雲環境的統一部署與管理已成重要課題； 中華電信有超過200位以上Consulting及Techni cal Partner專業工程師，運用AWS Migration應用場域經驗及提供AWS Migration Acceleration Program (MAP)全方位雲端遷移計畫， 協助客戶將地端基礎設施和應用程式遷移至雲端來降低IT營運成本 ，並提供彈性擴充部署優勢，讓企業專注其核心能力發展， 促進數位轉型。未來中華電信將持續專注於5G、Machine Learning、AI等前瞻技術，在永續環保零碳排理念下， 提供綠能節能雲端服務，成為企業客戶數位轉型的最佳夥伴。」

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「 AWS致力於打造一個充滿活力、快速拓展的合作夥伴網路， 透過領先業界的雲端技術服務與全球資源， 賦能合作夥伴創新和持續成長。在過去的12個月裡， 我們很高興看到中華電信以『顧客至上』的精神， 協助各行各業的客戶解決痛點並創造商業價值。 我們衷心祝賀所有AWS合作夥伴獎的得獎者， 在充滿不確定性的2022年持續展現佳績， 未來也盼能繼續引領合作夥伴，攜手助力客戶加速創新， 推動台灣數位轉型。」

備註：