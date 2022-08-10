Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

中華電信數位賦能，協助企業上雲加速創新轉型

By 台灣英文新聞
2022/08/10 20:07
中華電信數位賦能，協助企業上雲加速創新轉型

今年Amazon Web Services（AWS）合作夥伴高峰會來到台灣，全方位分享最新合作夥伴的策略與願景並頒發在地合作夥伴獎項，彰顯AWS攜手合作夥伴深耕台灣重點產業的決心。作為進階級的合作夥伴，中華電信繼2021年度獲頒“AWS Rising Star Partner”、“AWS IoT Partner”兩獎項後，今年再度榮獲AWS 2022年度“Migration Partner of the Year (Services)”獎項殊榮(註1)，再次證明中華電信在雲端解決方案及雲端遷移能力的卓越成就。

引進AWS Outposts實現資料落地不出境

中華電信自2020年3月完成DevOps能力、IoT能力及Well-Architected 3項AWS專業能力認證，並取得公部門暨學術機構合作夥伴(Public Sector Partner)資格後，2021年再次取得AWS專業管理服務供應商(MSP, Managed Service Provider)能力認證，成為具備AWS MSP及網路直連(Direct Connect)的服務供應商，同年6月正式將AWS Outposts落地於中華電信機房(註2)。

中華電信資訊技術分公司林昭陽總經理表示：「台灣有超過69%以上企業採用混合雲，須具備公有雲的靈活與彈性，也要滿足地端或私有雲資料存取需求，跨雲/地、多雲環境的統一部署與管理已成重要課題；中華電信有超過200位以上Consulting及Technical Partner專業工程師，運用AWS Migration應用場域經驗及提供AWS Migration Acceleration Program (MAP)全方位雲端遷移計畫，協助客戶將地端基礎設施和應用程式遷移至雲端來降低IT營運成本，並提供彈性擴充部署優勢，讓企業專注其核心能力發展，促進數位轉型。未來中華電信將持續專注於5G、Machine Learning、AI等前瞻技術，在永續環保零碳排理念下，提供綠能節能雲端服務，成為企業客戶數位轉型的最佳夥伴。」

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「AWS致力於打造一個充滿活力、快速拓展的合作夥伴網路，透過領先業界的雲端技術服務與全球資源，賦能合作夥伴創新和持續成長。在過去的12個月裡，我們很高興看到中華電信以『顧客至上』的精神，協助各行各業的客戶解決痛點並創造商業價值。我們衷心祝賀所有AWS合作夥伴獎的得獎者，在充滿不確定性的2022年持續展現佳績，未來也盼能繼續引領合作夥伴，攜手助力客戶加速創新，推動台灣數位轉型。」

備註：

  1. AWS合作夥伴網絡是一項全球的合作夥伴計畫，為合作夥伴提供業務、技術和行銷方面的支持，幫助合作夥伴構建、推廣和銷售其基於AWS的解決方案及服務。在全球，大多數《財富》世界500強和90％以上的《財富》世界100強公司都在使用AWS合作夥伴解決方案和服務。AWS 合作夥伴高峰會已於8月9日圓滿落幕,透過這場盛會，AWS旨在創造專屬於AWS 合作夥伴(AWS Partner)的平臺，以加強、深化AWS 合作夥伴社群關係，並讓台灣更多企業瞭解合作共贏的數位轉型趨勢。
  2. AWS Outposts是由Amazon Web Services (AWS) 所設計的全受管並可配置的運算儲存機架，可提供客戶低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，中華電信引進AWS Outposts實現最快捷、最安全的在地需求，結合中華全球網及IDC，提供政府、金融、製造、醫療、法人及學校等雲網專業服務，加速企業雲端創新及產業跨領域合作。

更新時間 : 2022-08-10 21:24 GMT+08:00

最受歡迎

中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
慘遭小粉紅出征！台灣流行音樂天后蔡依林微博一夜掉30萬粉　田馥甄吃麵也中槍遭嗆「台獨分子挺裴洛西」
慘遭小粉紅出征！台灣流行音樂天后蔡依林微博一夜掉30萬粉　田馥甄吃麵也中槍遭嗆「台獨分子挺裴洛西」