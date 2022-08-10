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「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG

創辦人東海林克範希望藉由咖啡帶給別人快樂

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/08/10 19:06
「%Arabica」台灣首家分店將於8月11日開幕。

「%Arabica」台灣首家分店將於8月11日開幕。 (來源 台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)日本京都咖啡「%Arabica」落腳台北象山，是台灣首家分店，純白外觀搭配在地特色紅磚，將於8月11日開幕。

喝冰拿鐵看台北101！來自京都的「%Arabica」為目前日本最具代表性的咖啡品牌之一，台北首間分店占地約10坪，整體設計承襲品牌特色，以白色為基調，室內空間運用大面積的玻璃穿透來設計，充斥著簡約又新潮的氛圍；外牆上打造經典Logo「%」，並以極具台灣元素特色的紅磚呈現。

「%Arabica」咖啡最初於2013年香港開設首店鋪，隔年在京都設立旗艦店，逐漸在社群媒體上竄紅。品牌創辦人東海林克範（Kenneth Shoji）從小跟著從商的父親到世界各地旅行，在旅途中吸收了各種不同的文化，並且觀察到形形色色的人，也讓他思考未來自己想要過的生活型態，大學就讀加利福尼亞大學洛杉磯分校（UCLA），並受到當地嬉皮文化影響，也是這時期開始愛上咖啡。

「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG
台灣首家分店設址信義區。(圖/品牌提供)

「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG
店內使用Slayer咖啡機，咖啡師需先於京都受訓。(圖/台灣英文新聞)

直至1990年，星巴克開始風靡全球，他花許多時間待在洛杉磯Venice Beach的星巴克裡和朋友聊天或是念書，大學畢業後在貿易公司就職並認識許多富有的生意人，但他發現很多有錢人並不快樂，讓他不禁思索許多哲學性的問題，再度反思自己想要的生活，什麼能帶來快樂？「%Arabica」就此誕生。

創業初期，東海林克範在夏威夷買下咖啡農莊，開始生產種植咖啡豆，隨後於香港及日本展店；此次，經過一年多的籌備，台灣首店使用日本最頂級的烘豆機Tornado King，和頂級夢幻義式咖啡機Slayer，咖啡師也都先前往京都受訓，店內咖啡豆皆為自行烘焙，創辦人希望來到店內的消費者，都可以感受到美好的生活樂趣。

台灣首店販售的品項包含品牌經典Espresso、美式咖啡、拿鐵咖啡和京都拿鐵 ; 無咖啡因品項包含抹茶拿鐵和檸檬汽水，價格約為新台幣$100元至$200元，店內也買的到極具品牌新潮設計的週邊商品及咖啡豆。

品牌一直積極在海外拓展分店，至今年８月，全球17國家已有約120家分店，預計未來每年都會在台灣開設一家新的店鋪，目前已和35國簽下代理合約。

「%Arabica」台灣首店-象山店
地址：台北市信義區信義路五段150巷22弄65號
IG：https://www.instagram.com/arabicataiwan/

「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG
熱拿鐵。(圖/台灣英文新聞)

「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG
店內自行烘豆。(圖/台灣英文新聞)

「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG
(圖/台灣英文新聞)
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