「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)日本京都咖啡「%Arabica」落腳台北象山，是台灣首家分店，純白外觀搭配在地特色紅磚，將於8月11日開幕。
喝冰拿鐵看台北101！來自京都的「%Arabica」為目前日本最具代表性的咖啡品牌之一，台北首間分店占地約10坪，整體設計承襲品牌特色，
「%Arabica」咖啡最初於2013年香港開設首店鋪，隔年在京都設立旗艦店，
台灣首家分店設址信義區。(圖/品牌提供)
店內使用Slayer咖啡機，咖啡師需先於京都受訓。(圖/台灣英文新聞)
直至1990年，星巴克開始風靡全球，他花許多時間待在洛杉磯Venice Beach的星巴克裡和朋友聊天或是念書，大學畢業後在貿易公司就職並認識許多富有的生意人，但他發現很多有錢人並不快樂，讓他不禁思索許多哲學性的問題，再度反思自己想要的生活，什麼能帶來快樂？「%Arabica」就此誕生。
創業初期，東海林克範在夏威夷買下咖啡農莊，開始生產種植咖啡豆，隨後於香港及日本展店；此次，經過一年多的籌備，台灣首店使用日本最頂級的烘豆機Tornado King，和頂級夢幻義式咖啡機Slayer，咖啡師也都先前往京都受訓，店內咖啡豆皆為自行烘焙，
台灣首店販售的品項包含品牌經典Espre
品牌一直積極在海外拓展分店，
「%Arabica」台灣首店-象山店
地址：台北市信義區信義路五段150巷22弄65號
IG：https://www.instagram.com/arabicataiwan/
熱拿鐵。(圖/台灣英文新聞)
店內自行烘豆。(圖/台灣英文新聞)
(圖/台灣英文新聞)