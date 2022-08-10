拉旅宿業一把！台灣觀光局主辦免費研習加值競爭力 最強卡司培訓種子講師

隨著國際觀光市場復甦，台灣可望在下半年開放國境，讓飯店業者人力資源更形吃緊，近期紛紛宣布大舉徵才，交通部觀光局為積極協助旅館業者人力補實，並提升其職能，以提高服務品質，並增加競爭力，委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會舉辦旅館職能導向課程研習活動。即將自9月15日至10月12日於高雄、嘉義、台中、桃園、花蓮、台北共舉辦6場次研習會，期望為台灣的旅館業未來人才競爭力加值。

此訓練課程係培育旅館業種子講師，研習活動目的在教導上課學員，應用勞動部iCAP職能發展應用平台公布之觀光局或相關旅館業職能基準，訓練相關人員自行規劃訓練課程，提升已從事或即將投入旅館行業人員知能，培育接受報名的對象限:

1. 旅館公協會

2. 學校教師

3. 培訓單位(依其設立目的章程包含辦理訓練並得接受委託辦理訓練)包含：

a. 政府機關設立者。

b. 事業機構、學校或社團法人等團體附設者。

c. 以財團法人設立者。

4. 合法登記之觀光旅館或旅館中階以上主管

師資方面特邀各專業授課講師們親自與各界學員分享教材內容及相關培訓教學經驗，如我們邀請了在台第一家旅館建立職能基準的推手前雲朗集團人資總監朱建平來分享旅宿業職能基準選才、育才、留才與成功案例；同時本會秘書長張嘉齡講述職能基準如何導入iCAP課程中，她是第一位建立旅行業職能基準的推手；另有多位知名講師開講相關課程如下：

(嘉義) OTA的愛恨情仇 (旅宿電商運營人員/維護網站資訊標準)

(花蓮) 天下有白吃的午餐嗎？ (旅宿業行銷業務專員/實施銷售活動課程)

(台中) 顧客永遠是對的嗎？ (旅宿業行銷專員/維護客戶關係)

(高雄) 醜小鴨如何變天鵝？ (旅宿業文資場域經營/文資場域經營行銷)

(台北) 九天玄女降肉、降肉、降肉！ (旅宿業活動指導員/活動設計)

(桃園) 千錯萬錯都是我的錯 (旅宿業活動指導員/活動執行與檢討)

本次藉由旅館公協會、學校教師、培訓單位及旅館業中階以上主管實際分組後演練老師培訓與設計教學模式，更直接而深度的交流，讓產學間聯繫更加緊密。每場次限額30位，全程免費，歡迎攜手一起為旅館業人才而努力，快到中華觀光人力資源暨資訊發展學會官網查詢活動詳細資訊吧!!

課程資訊請見下方DM與連結: https://www.ahridt.com/hotel_competency.html