台灣勞動3大基金投資股市慘賠 上半年虧4455億元還要再加碼

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）勞金局主掌「勞動基金」投資失利，議員指出中央上半年累計慘虧4455億元，投資失利卻反喊加碼入市，就像賭徒博弈，恐怕還要加保費，她督促政府透過監管委外代操的機制尋找問題，看看是否有違法失職。

根據聯合報報導，台中市議員黃馨慧今（10日）在台中市議會定期民政業務質詢中表示，勞動基金運用局投資有疏失，上半年累計虧4455億元，影響全台1200萬名勞工的權益，卻沒有在第一時間說明、檢討、道歉，反而下半年繼續加碼900億操作股市。

黃馨慧指出，政府應該做的是檢討基金委外代操、內部控管監督機制是否完備、有沒有不肖者失職，以及在執行過程中有無依法行政等違失責任等問題。不料，勞金局副局長反而在媒體公開說「7月初大跌，是進場撿便宜好時機」、「很多個股跌幅超過五成至六成，股市已領先反應」有如股市分析師，萬一民眾聽信結果虧損，該找誰負責。

黃馨慧擔憂，民進黨執政中央政府面對退休年金碰到財務惡化、瀕臨破產時，都是「提高費率、降低給付」，她舉例106年年金改革，就是退休付額減少三成，再逐年調漲保費，就為了讓勞保延後破產，不惜犧牲勞工權益。

黃馨慧說，台中140萬勞工，只有一成在高薪科技業工作，其他勞工得靠現行制度下的退休金確保生活，若不設樓地板金額，勞工退休「金額愈領愈少、保費愈來愈高」，無法保障基本生活，對於剛步入社會年輕人也不公平。