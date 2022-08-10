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岸田內閣改組今上路 重派系均衡盼突圍困境

至於原防衛大臣、安倍晉三胞弟岸信夫轉任首相輔佐官，負責國家安保事務，接替現被任命為總務大臣的寺田稔。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 18:05
日本首相岸田文雄今（10）日改組內閣，盼能度過執政危機。（圖／美聯社）

日本首相岸田文雄今（10）日改組內閣，盼能度過執政危機。（圖／美聯社）

更新時間：2022-08-10 18:05

發布時間：2022-08-10 17:48

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）因應新冠疫情、台海局勢、物價飆升、內閣支持率下滑等挑戰，日本首相、自民黨總裁（主席）岸田文雄於10日上午確認黨務主管新人事，並於下午宣布二次內閣改組名單，19名內閣成員中有14人遭替換，新內閣重視派系平衡並借重經驗豐富者，岸田期許為「突破困境的陣容」。

岸田政府因新冠疫情、物價飆升、日本前首相安倍晉三國葬、宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）牽扯政治問題等，導致內閣支持下降，據《日本經濟新聞》7月民調顯示，岸田內閣支持率為58%，為去年10月岸田執政以來第2低。岸田急需改變現況突破困境，並擺脫安倍影子推行自己的經濟政策。

內閣大風吹 著重派系均衡、經驗值

綜合《讀賣新聞》、《NHK》報導，岸田二次內閣於今（10）日下午舉行就職，19名內閣成員僅5人留任，分別為內閣官房長官松野博一（細田派）、財務大臣鈴木俊一（麻生派）、外務大臣林芳正（岸田派）、經濟再生大臣山際大志郎（麻生派）以及國土交通大臣齊藤鐵夫（公明黨副黨主席）。

此外，內閣名單包括：經濟產業大臣西村康稔（安倍派）、防衛大臣濱田靖一（無派閥）、厚生勞動大臣加藤勝信（茂木派）、經濟安全保障大臣高市早苗（無派閥）、總務大臣寺田稔（岸田派）、少子化大臣小倉將信（二階派）、法務大臣葉梨康弘（岸田派）、文部科學大臣永岡桂子（麻生派）、農林水產大臣野村哲郎（茂木派）、環境大臣西村明宏（安倍派）、復興大臣兼任沖繩及北方大臣秋葉賢也（茂木派）、國家公安委員長暨防災大臣谷公一（二階派）、數位大臣河野太郎（麻生派）、地方創生大臣岡田直樹（安倍派）。

新內閣重視自民黨的派閥平衡，並借重有豐富經驗者擔任大臣，盼能打造即戰力及穩定輸出的陣容。重組內閣中有5人為再度入閣，其中主管疫情的厚生勞動大臣更啟用3度回鍋的加藤勝信，防衛大臣則由濱田靖一2度執掌，可見對其經驗的看重。

至於原防衛大臣、安倍晉三胞弟岸信夫則轉任首相輔佐官，負責國家安保事務，接替現被任命為總務大臣的寺田稔。

日媒指出，日本周遭安保環境趨於嚴峻，且日本年底將修訂與安保相關文件，首相輔佐官與國家安全保障會議關聯緊密，因而安排原防衛大臣岸信夫接任。

岸田於10日上午的內閣特別會議提交內閣辭呈，新內閣人事在下午由內閣官房長官松野博一公布，並經過日皇德仁親自任命及認證後，預定於日本時間晚間7時15分（台灣時間6時15分）召開新內閣第一場會議。晚間岸田也將召開記者會，說明內閣改組的目的。


自民黨主管人事異動 意在全黨團結

岸田於上午自民黨舉行的臨時總務會議中也重申他的決心，即突破困境，在政策上取得決定性突破。他表示，日本正處於戰後最大的困難之中，希望能以統一、團結的方式領導國家，展現管理好當政府的決心。

會議通過黨內新人事任命，自民黨副總裁麻生太郎（麻生派）、幹事長茂木敏充（茂木派）、國會對策委員長高木毅、幹事長代理執行梶山弘志，及組織運動本部長小淵優子皆留任。

政調會長由前經濟產業大臣萩生田光一（安倍派）擔任，總務會長由前選舉對策委員長遠藤利明（谷垣團體）接手，選舉對策委員長由前國會對策委員長森山裕接任，廣報本部長由前總務大臣石田真敏擔任。

選舉對策委員長、幹事長、總務會長及政務調查會長被成為黨內4要職（黨四役），加上副總裁一職合稱「黨五役」。日媒指出，萩生田隸屬黨內最大派閥安倍派，更是安倍左右手，此番接任政調會長，可視為岸田展現對安倍派的重視。此外，在面臨諸多執政考驗之際，以安倍派重量人物出任政策負責人，亦有期許黨政協調順利之意。

中央社指出，遠藤是為力挺岸田的谷垣團體（宏池會）負責人，與麻生太郎與茂木敏充都保持良好關係。至於森山裕過去曾以國會對策委員長職務支持前首相菅義偉，在岸田上任後，兩人同被視為「非主流派的」，此番安排也體現岸田欲集全黨派閥之力，團結應對挑戰之意。
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