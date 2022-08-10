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可愛猴子能養嗎？小心被罰25萬！台灣9月起擬推禁養台灣獼猴

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/08/10 17:45
高雄壽山國家自然公園內的台灣獼猴。（圖/中央社）

高雄壽山國家自然公園內的台灣獼猴。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）有些民眾拾獲台灣獼猴後會當作家寵飼養，不過農委會畜牧處9月起擬制定新規定，禁止飼養台灣獼猴，以避免人畜疾病共通，且台灣獼猴是台灣唯一野生靈長類哺乳動物，群居屬性也不適合飼養，違者最高可罰25萬元。

根據農委會9日預告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，規定中新增台灣獼猴，最快期望9月1日公告上路，若已有飼養台灣獼猴者，112年2月底前須登記，否則將被視為違反規定。

中央社報導，農委會畜牧處副處長江文全表示，禁養台灣獼猴是考量到牠屬於台灣唯一野生靈長類哺乳動物，且是群居動物，不適合飼養，加上跟人類物種極相近，恐導致人畜疾病共通、傳染。

有動保團體發現在台灣獼猴降級為一般野生動物後，有民眾將其帶回飼養，林務局資料顯示民國108年9月1日以前民眾登記飼養有12隻，今年8月1日請各縣市回報有7隻，但其中有3隻由政府代養，由民眾自行飼養有4隻，分別在新北市、台南市、嘉義縣及屏東縣。

江文全說，這次是根據動物保護法第8條及第36條第一項進行修正，若有飼養須在112年2月底前向地方政府農處業登記，這些台灣獼猴將會被列管及植入晶片，未配合者將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並可逕行沒入動物，委託個人、機關或團體收容、暫養或保管。
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動保法
農委會
靈長類
哺乳動物
寵物

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更新時間 : 2022-08-10 18:21 GMT+08:00

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