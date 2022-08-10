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哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 17:28
哈根達斯使用的香草精被驗出含潛在致癌物，台灣有5項效期內產品受影響。(示意圖/<a href="https://www.facebook....

哈根達斯使用的香草精被驗出含潛在致癌物，台灣有5項效期內產品受影響。(示意圖/哈根達斯使用的香草精被驗出含潛在致癌物，台灣有5項效期內產品受影響。(示意圖/Haagen Dazs)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）美國食品大廠通用磨坊公司（General Mills）上個月在內部檢驗中，發現哈根達斯Häagen-Dazs使用的香草精被驗出含潛在致癌物，新加坡、比利時等國立即下令回收多個相關品項的產品。食藥署今（10）日表示，經比對國際警訊、輸入紀錄，台灣有5項效期內產品受影響、特定批號約45萬杯、6萬公斤，已要求業者停止販售並回收。

外電報導，美國食品大廠通用磨坊公司（General Mills）上個月在內部檢驗中，發現旗下冰淇淋品牌哈根達斯的香草精含有潛在致癌物質環氧乙烷（ethylene oxide），比利時官方即下令回收香草相關品項的產品，近日比利時聯邦食品鏈安全局（AFSCA），又把回收品項擴大到其他10種同樣含有香草精的口味，包括比利時巧克力、夏威夷果仁、香草胡桃和淇淋巧酥等。

食藥署食品組技正林冠宇今天接受媒體聯訪表示，目前包括法國、香港、新加坡、愛爾蘭跟比利時都有發布回收警訊，經比對後發現，台灣有5項效期內產品受影響，進口數量約45萬杯，重量約6萬公斤。5項受影響的品項為淇淋巧酥、比利時巧克力、、巧克力x草莓巧脆、黑糖奶茶x香草巧脆、香草x覆盆子巧脆。

林冠宇說，法國原廠認為可能是特定香草原料受到污染，變成系統性問題而啟動自主回收，同步要求台灣業者比照辦理。

食藥署已經要求業者即起停止販售，至於售出的部分，同時發布警訊通知消費者，若有疑慮可洽詢業者退換貨；若之後再接獲原廠要求回收部分，也會依照「食安法」通報。
哈根達斯

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更新時間 : 2022-08-10 18:21 GMT+08:00

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