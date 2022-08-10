夏立言訪中國批評聲浪不斷　黨內質疑出訪時機　蔡英文直言：令人民失望

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）自4日起共軍於台灣周邊海域頻繁軍演，國民黨副主席夏立言卻選在這敏感時機率團訪問中國，連自家青壯派都提出異議，連署呼籲停止出訪，而民進黨主席蔡英文則認為，國民黨執意前往中國，令人民失望，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風19小時訪問台灣，引發北京不滿，4日起持續對台灣周邊海域進行軍演，國民黨主席朱立倫仍執意派副主席夏立言前往中國訪問，除了黨外批評聲浪之外，黨內部分青壯派也提出異議。

國民黨屏東縣議員黃明賢與彰化縣議員曹嘉豪等人發起連署，提出三項理由呼籲停止出訪，包括此時未有民意要求兩岸協商討論，易被有心人操弄失去正當性；中共軍演持續進行，在可能侵犯中華民國領土之際，無合理說法讓人民支持國民黨作為；國民黨當下應著眼對內完善共識、對外為中華民國發聲和尋求協助。

參與連署的國民黨台北市議員參選人詹為元受訪表示，兩岸緊張的時刻，任何出訪行為都容易被扭曲、誤解。兩岸關係固然重要，但不應該繼續當民進黨的煞車皮，兩岸關係應由執政者解決，黨中央應審慎判斷出訪的時機。

針對國民黨主席朱立倫派副主席夏立言率團訪問中國一事，民進黨認為，就在中共解放軍仍在海峽對峙我軍，威脅台灣安全，而國台辦正於今日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，並明確點出「一國兩制」作為統一台灣的治理方案，且不放棄對台動武。

值此時刻，朱立倫主席仍執意派夏立言與其小舅子高思博高調赴中，不僅時機錯誤，立場錯亂，更對不起努力保家衛國的中華民國國軍。

國民黨此舉無異於認同中共當局對台施壓的不當作為，也間接顯示國民黨對於中共犯台時，可能失去抵抗意志，隨時可在威脅下簽訂城下之盟，讓中共不戰而屈人之兵。

蔡英文今天在民進黨中執會也提到，台灣面臨的內外部挑戰，從來沒有少過，但是，台灣總是關關難過，關關過。

從上禮拜開始，中國在台海周邊的軍事演習，加上訊息戰的複合式威脅，國軍在前線捍衛國家之際，國民黨竟然不顧陸委會的苦勸，執意前往中國，還說要挑起重擔。

蔡英文強調，真正挑起重擔的，是不眠不休，沒有辦法在父親節團聚，所有堅守第一線，捍衛國家安全的國軍。

她認為，國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令人民失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

她說，台灣人民希望的是「我們要和平，我們不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕對不退縮」。