Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

夏立言訪中國批評聲浪不斷　黨內質疑出訪時機　蔡英文直言：令人民失望

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 16:31
國民黨副主席夏立言（中）10日率團前往中國訪問，他表示，不管事支持還反對，各種聲音都尊重，強調現在就是做該做的事。

國民黨副主席夏立言（中）10日率團前往中國訪問，他表示，不管事支持還反對，各種聲音都尊重，強調現在就是做該做的事。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）自4日起共軍於台灣周邊海域頻繁軍演，國民黨副主席夏立言卻選在這敏感時機率團訪問中國，連自家青壯派都提出異議，連署呼籲停止出訪，而民進黨主席蔡英文則認為，國民黨執意前往中國，令人民失望，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風19小時訪問台灣，引發北京不滿，4日起持續對台灣周邊海域進行軍演，國民黨主席朱立倫仍執意派副主席夏立言前往中國訪問，除了黨外批評聲浪之外，黨內部分青壯派也提出異議。

國民黨屏東縣議員黃明賢與彰化縣議員曹嘉豪等人發起連署，提出三項理由呼籲停止出訪，包括此時未有民意要求兩岸協商討論，易被有心人操弄失去正當性；中共軍演持續進行，在可能侵犯中華民國領土之際，無合理說法讓人民支持國民黨作為；國民黨當下應著眼對內完善共識、對外為中華民國發聲和尋求協助。

參與連署的國民黨台北市議員參選人詹為元受訪表示，兩岸緊張的時刻，任何出訪行為都容易被扭曲、誤解。兩岸關係固然重要，但不應該繼續當民進黨的煞車皮，兩岸關係應由執政者解決，黨中央應審慎判斷出訪的時機。

針對國民黨主席朱立倫派副主席夏立言率團訪問中國一事，民進黨認為，就在中共解放軍仍在海峽對峙我軍，威脅台灣安全，而國台辦正於今日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，並明確點出「一國兩制」作為統一台灣的治理方案，且不放棄對台動武。

值此時刻，朱立倫主席仍執意派夏立言與其小舅子高思博高調赴中，不僅時機錯誤，立場錯亂，更對不起努力保家衛國的中華民國國軍。

國民黨此舉無異於認同中共當局對台施壓的不當作為，也間接顯示國民黨對於中共犯台時，可能失去抵抗意志，隨時可在威脅下簽訂城下之盟，讓中共不戰而屈人之兵。

蔡英文今天在民進黨中執會也提到，台灣面臨的內外部挑戰，從來沒有少過，但是，台灣總是關關難過，關關過。

從上禮拜開始，中國在台海周邊的軍事演習，加上訊息戰的複合式威脅，國軍在前線捍衛國家之際，國民黨竟然不顧陸委會的苦勸，執意前往中國，還說要挑起重擔。

蔡英文強調，真正挑起重擔的，是不眠不休，沒有辦法在父親節團聚，所有堅守第一線，捍衛國家安全的國軍。

她認為，國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令人民失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

她說，台灣人民希望的是「我們要和平，我們不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕對不退縮」。
夏立言
國民黨

相關新聞

中共軍演之際 國民黨副主席夏立言10日率團訪中
中共軍演之際 國民黨副主席夏立言10日率團訪中
2022/08/09 20:44
台灣彰化市長選戰國民黨鬧分裂　前縣議員張東正退黨宣布參選
台灣彰化市長選戰國民黨鬧分裂　前縣議員張東正退黨宣布參選
2022/08/08 17:08
糗！林智堅公布提交台大學術倫理審查會資料自清　徐巧芯抓一點喊搞笑「沒辦法證明是自己寫」
糗！林智堅公布提交台大學術倫理審查會資料自清　徐巧芯抓一點喊搞笑「沒辦法證明是自己寫」
2022/07/30 19:54
救國團61筆不動產與近14億現金 黨產會：不當取得、須收歸國有
救國團61筆不動產與近14億現金 黨產會：不當取得、須收歸國有
2022/07/26 17:54
林智堅任研究助理參與竹科案 藍營曝申請書：違反利益衝突迴避法
林智堅任研究助理參與竹科案 藍營曝申請書：違反利益衝突迴避法
2022/07/15 11:42

更新時間 : 2022-08-10 16:50 GMT+08:00

最受歡迎

中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
慘遭小粉紅出征！台灣流行音樂天后蔡依林微博一夜掉30萬粉　田馥甄吃麵也中槍遭嗆「台獨分子挺裴洛西」
慘遭小粉紅出征！台灣流行音樂天后蔡依林微博一夜掉30萬粉　田馥甄吃麵也中槍遭嗆「台獨分子挺裴洛西」