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南韓、中國外長青島會談 聚焦Chip 4、薩德系統、韓流解禁、北核問題

青島會談中，朴振更正式邀請習近平及王毅，在8/24韓中建交三十周年時訪韓。

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 16:24
南韓外交部長朴振9日於青島與中國外交部長王毅進行會談（圖／美聯社）

南韓外交部長朴振9日於青島與中國外交部長王毅進行會談（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓外交部長朴振昨（9）日於青島與中國外交部長王毅進行會談，談話內容主要有三個主題，Chip 4（晶片四方聯盟）、薩德部署、韓流解禁、以及北韓核問題。

根據南韓KBS報導，南韓外交部官員表示，朴振對於參與Chip 4預備會議一事向中方解釋，南韓一切的決定都是基於國家利益上的考量而做的判斷，絕非針對任何國家，往後一樣會依照國家利益做選擇。對此，王毅回應，期待南韓能做出正確的判斷，尊重韓國目前基於國家利益上的判斷。

在Chip 4議題立場上，中國此次的態度也有所轉變。中國曾多次表示，Chip 4為美國對中國進行的恐嚇外交及韓國商業方面的自殺行為，中國官營媒體環球時報亦於會談前發表，若韓國不得已必須加入Chip 4，期待南韓能扮演平衡者的角色。可以看得出，若無法阻止韓國加入Chip 4，中國則試圖引導韓國積極考量中國在Chip 4中的立場。

此次會談的另一核心主題為薩德反飛彈系統（終端高空防衛系統），南韓外交部表示，雙方對於這部分皆深入表達了各自的立場。對於南韓來說，基於北韓的核彈威脅，薩德是必要的防禦措施；而對於中國，則認為薩德實際上是美國為了牽制中國而設置的。

對此，雙方認同薩德不該成為兩國關係發展的絆腳石，而朴振要求，希望能取消自2017年部署薩德後所實施的韓流禁令，王毅則說明，對此正在努力中，去年已有10部韓國電影、10部韓劇及四款遊戲陸續進到中國市場。

朴振提出以文化交流當作改善兩國關係的方案之一，認為這是能抓住年輕一代最快速又有效的方法，希望能增加電影、節目、遊戲及音樂等交流，並在會談中展示了南韓歌手寶兒與中國歌手劉雨昕所合作的MV－Better。因新冠肺炎疫情的關係，此MV為各自在兩國拍攝後，利用新技術後製成兩人同框的MV，提議兩國可以活用元宇宙等尖端技術促進交流，對此王毅給予善意回應。

此外，雙方亦認同應在本月24日，兩國建交30周年之際，加強兩國政府高層的交流。朴振正式邀請習近平及王毅訪韓，王毅表示「一定要去吃炸醬麵」，與會者莞爾一笑，雙方亦同意盡快在首爾舉行外交安全談話。

南韓外交部對於此次的談話給予了正面的評價，形容此次的談話就像個二重唱，當一方提案，另一方則表示會再檢討，整場談話都很和諧，但這樣的和諧則止於北韓核問題。

南韓表示，北韓不斷的挑釁、提升核導彈能力，可能使用最高級的核武器先發制人，讓南韓持續處於危險中，希望中國能做個有建設性的角色，停止北韓的挑釁，使北韓回歸正常對話，並提到，希望北韓及中國能盡快舉行兩國之間的談話。中國則回應，將繼續與南韓維持密切的溝通，為了安全與和平，在北核問題上也會盡力當個有建設性的角色。但同時也表示，韓半島的安全與和平最重要的是朝美關係，對於美國消極的態度表達遺憾。


朴振於談話中展示的南韓歌手Boa與中國歌手劉雨昕合作的 MV
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更新時間 : 2022-08-10 18:21 GMT+08:00

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