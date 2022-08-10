超瘋！BTS、Snoop Dogg釋出全新單曲Bad Decisions　美國王牌製作人臉上超狂刺青笑翻歌迷

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)樂壇天王製作人班尼布蘭柯近日與防彈少年團（BTS）及史奴比狗狗（Snoop Dogg）推出全新單曲〈Bad Decisions〉，身為BTS迷弟的布蘭柯還把新歌QR Code次在臉上，被歌迷笑說真的是bad decisions！

饒舌天王史奴比狗狗首度跨國與BTS成員Jin、智旻（Jimin）、V 與柾國（JungKook）合作推出全新單曲〈Bad Decisions〉，由布蘭柯（benny blanco）擔任製作，他曾替許多巨星包括小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜（Ariana Grande）、紅髮艾德（Ed Sheeran）等合作。

〈Bad Decisions〉推出後旋即在74個地方的iTunes排行榜登頂，近日布蘭柯為了宣傳新歌，在自己的TikTok上傳了一部影片，他將歌曲的QR Code刺在臉上的影片，超狂舉動被粉絲大讚是行銷天才，還有人回覆，「這真是個壞決定（bad decision）！」

布蘭柯表示，自己從來沒有刺過青，雖然沒有想像中痛，但刺完後依然感覺整個頭部還在震動，不過因為影片經過剪接，讓人難以判斷是真的刺青還是紋身貼紙，連近期也與柾國合作歌曲的創作才子CP查理（Charlie Puth）也留言表示，「我知道我們之間現在有嫌隙，但我真的很關心，你是真的刺了嗎？」

新曲發布後，布蘭柯於IG上發布長文感性表示，「2010年我很榮幸和我的偶像之一，一起合作歌曲〈California Gurls〉，他就是傳奇人物史奴比狗狗！不論是他的音樂還是充滿感染力的性格，真的是我遇過最好的人之一！」

接著布蘭柯描述自己愛上防彈少年團的過程，「去年我去看他們的演唱會，也有幸能和他們見上一面，就開始超迷他們！過去有很多機會能和厲害的音樂人以及具有影響力的人一起工作，但不知道為什麼跟防彈待在同一個房間時，我超級緊張，就好像變成在等偶像簽名的小迷弟，他們讓我再次感到既青春又興奮。」

布蘭柯大讚防彈少年團是他一起合作過的藝人中，最善良也最認真的，「他們的工作態度真的無與倫比，現場演出更是每個人都應該立刻去朝聖的！」

〈Bad Decisions〉線上收聽連結：https://umg. lnk.to/BDBBS



班尼布蘭柯以防彈少年團的迷弟樣貌本色出演，呈現出去看防彈演唱會前手舞足蹈、製作應援版並盛裝打扮的興奮心情。（影/Youtube）