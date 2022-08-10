【8/10台灣本土+23665　死亡+25】8/15起邊境再鬆綁　來台旅客免持2日內PCR陰性證明

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增23,808例COVID-19確定病例，分別為23,665例本土個案及143例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。此外，自8月15日零時起邊境再鬆綁，所有來臺旅客免持2日內PCR陰性證明。



指揮中心表示，今日新增之23,665例本土病例，為10,937例男性、12,712例女性、16例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(4,379例)，臺中市(2,962例)，桃園市(2,675例)，臺北市(2,627例)，高雄市(2,075例)，臺南市(1,703例)。



指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為13例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、14例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月8日，死亡日期介於6月20日至8月7日。





指揮中心說明，今日新增143例境外移入個案中，為71例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(12例)，泰國(7例)，美國(6例)，菲律賓(4例)，馬來西亞(2例)，肯亞、奧地利、柬埔寨、瑞士、香港、新加坡、印尼及日本(各1例)，另104例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至8月9日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,801,676例確診，分別為22,317例境外移入、4,779,305例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,298例COVID-19死亡病例，其中9,283例本土，另15例為境外移入。

另外，指揮中心今(10)日宣布邊境再鬆綁，自8月15日零時(航班表定抵臺時間)起，「所有來臺旅客」搭機前取消持2日內PCR報告；但境外篩檢COVID-19陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機，以避免疫病跨境傳播。

其他的入境檢疫規定則維持不變，包含入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3+4等。