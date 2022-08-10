一家烤肉萬家醉？臺虎精釀及金蘭醬油推中秋禮盒　會醉的烤肉醬「麥擱虎蘭」台灣限量開賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺虎精釀與金蘭醬油推出中秋限量禮盒，以臺虎生啤獨家製作啤酒香烤肉醬，自即日起於限定通路開賣。

臺虎精釀特別企劃與「調味世家－ 金蘭」跨界聯名，打造最chill的中秋限量禮盒「 金虎蘭開醺起飛夯肉組」，以烤肉微「醺」做為主要概念， 兩款聯名烤肉醬選用臺虎經典酒款「臺虎生啤〈嗨〉」 添加至金蘭經典原味、辣味烤肉醬中，使醬料口感更加帶勁、 搭配食材更顯入味，除了與烤肉食材絕配使用， 還可以當作調味醃製使用，一瓶多用！

搭配緩解烤肉油膩感的最佳拍檔——四罐飽含煙燻氣息的拉格、 梅爾森酒款，清爽解膩與多層次的烘烤麥芽香， 交織出勁爽衝擊的絕妙滋味，讓吃烤肉的時候更入口涮嘴。

此外，「金虎蘭輪盤大挑戰」以雙方品牌名稱發想主題遊戲「話虎蘭大挑戰」，除了烤肉話家常，還能挑戰恥度無邊界、 結合真心話大冒險的輪盤drinking game！中秋期間限定的「金虎蘭開醺起飛夯肉組」 整組吃喝玩樂通通都有，希望大家烤肉時可以玩得開醺、吃的微醺、 喝的醉醺醺，跟親友們一起chill high high、話虎蘭上月球！

即日起陸續於全台臺虎精釀直營門市、遠東百貨（異國美食館）、 微風超市（微風南山、微風復興）、jason's（mia c'bon）、City’super、大潤發（南湖店） 以及其他合作店家限量開賣。



酒款風味飽含煙燻氣息的拉格、梅爾森清爽解膩。（臺虎精釀提供）



辣麼虎蘭生啤風味烤肉醬、麥擱虎蘭生啤風味烤肉醬。（臺虎精釀提供）