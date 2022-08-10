日本「時尚三巨頭」三宅一生過世　賈伯斯愛穿的高領黑毛衣、三角形BAO BAO全出自他手

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)日本傳奇設計師三宅一生5日在家中去世，享壽84歲。

綜合媒體報導，三宅一生（Issey Miyake）5日因肝癌在家中去世，享壽84歲。和山本耀司（Yohji Yamamoto）及川久保玲（Kawakubo Rei）並稱為「日本時尚三傑」，蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前愛穿的高領黑毛衣就是出自他的設計，三宅一生更特別為賈伯斯打造100件黑色高領衫，據說是要給蘋果員工穿的制服，只是沒有受到員工歡迎。

三宅一生1938年出生於日本廣島，1964年畢業於東京頂尖的多摩美術大學（Tama Art University）平面設計系，畢業後前往巴黎和紐約，先後曾與和紀梵希（Givenchy）及紐約極簡派大師 Geoffrey Beene共事，1970年回到東京成立三宅設計事務所，隔年成立同名品牌ISSEY MIYAKE，把時尚帶入生活，創作出慶祝身體，不分種族、身材、體型或年齡的設計。

三宅一生於2000年推出的三角包款BAO BAO極具辨識度，現在走在路上還常能看到有人提；另外，獲日本創造獎的「三宅褶皺」起源於1980年代後期，三宅一生和朋友開始試驗一種製作新型褶狀紡織品的方法，不僅使穿戴者感覺靈活和舒適，並且生產和保養也更為簡易，該新型的技術最後被稱為三宅褶皺或一生褶（Pleats Please），製作時需先將布料裁剪和縫紉成型，再夾入紙層中壓緊熱熨，褶皺形成後會一直保持，副品牌「Pleats Please」也隨之誕生。

BAO BAO。(圖擷取自Issey Miyake官網)