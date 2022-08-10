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兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 12:24
華府智庫戰略暨國際研究中心兵推顯示，美台能成功抵禦共軍攻台，但參戰各方都將付出慘痛代價。（圖／Getty Images)

華府智庫戰略暨國際研究中心兵推顯示，美台能成功抵禦共軍攻台，但參戰各方都將付出慘痛代價。（圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週訪台，共軍隨即宣布圍台軍演。華府智庫戰略暨國際研究中心上週進行兵棋推演2026共軍攻台，結果顯示，美台能成功抵禦共軍攻台，但參戰各方都將付出慘痛代價。

華爾街日報》報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）上週主辦7小時的複雜兵推，以紅、藍兩隊，包含地圖、20面的骰子及複雜電腦計算，模擬2026年共軍對台發動攻擊。結果顯示台灣對共軍而言是嚴峻挑戰，中國企圖攻台對印太地區深具毀滅性。共軍犯台後3週內擊沉2艘美軍航空母艦，攻擊美軍駐日及關島基地，摧毀數百架美軍先進戰鬥機。

然而中方討不到便宜，甚至處境更慘。共軍登陸後攻占南台灣，但兩棲登陸艦隊遭美國與日本飛彈、潛艦攻勢殲滅，無法重新補給部隊。台灣守住台北，北京的長程彈道飛彈所剩不多，難以對抗美國依舊強大的海空軍力。

儘管CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，這次兵推最大感想或許是美台能成功保衛台灣，有別於許多人的印象。但報導指出，成功抵禦共軍攻台代價高昂：台灣經濟將被摧毀；美軍受嚴重打擊後需要多年重建，連帶影響美國的國際實力。

部分美軍指揮官曾指出，2027年是共軍可能犯台的時機點，參與兵推的華府智庫新美國安全中心（CNAS）研究員瓦瑟（Becca Wasser）則認爲，2036年是更可能的時間點。她分析，即使到2027年，中國仍不大可能擁有成功對台發動兩棲侵略行動的能力。倘若如此，這意味中方對台將採取另一種途徑。

許多專家認為，共軍在裴洛西訪台後發動的大規模實彈演習透露以封鎖圍困、而非擊垮台灣的計策。且兵推雖模擬2026年台海衝突，但兩方都只具備已實際展現的軍事能力，核武排除在外。
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更新時間 : 2022-08-10 13:47 GMT+08:00

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