猴痘患者暴增、疫苗短缺　美國FDA批准「皮內注射」 每劑只需原劑量的1/5

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）週二授權新的猴痘疫苗注射方式，未來18歲以上民眾可採用「皮內注射」方式接種疫苗，每劑只需要原劑量的1/5，以因應疫苗短缺不足的情況。

根據美國FDA聲明，採用「皮內注射」方式只需要原劑量的1/5，除了不影響疫苗產生的免疫反應，還能增加可供施打的疫苗數量。

不過，與「皮下注射」相同的是，每人仍須注射兩劑猴痘疫苗，兩劑施打時間需間隔4週。

所謂的「皮內注射」是把疫苗注射到表皮和皮下組織之間真皮，而不是注射到皮下脂肪部位的「皮下注射」。

另外，美國FDA同時開放18歲以下高風險者施打猴痘疫苗。

據了解，美國目前已訂購110萬計猴痘疫苗，其中62萬劑已配送至各地，剩餘的44萬劑，根據新的接種方式，將可提供多達220萬次的注射。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，美國自5月18日出現首例猴痘通報確診病例後，截至今已有8900例個案，患者多數在紐約州，加州（California）和伊利諾伊州（Illinois）則排名第二、三。

美國FDA於2019年核准由含有減弱天花病毒株(attenuated vaccinia virus Ankara strain)製成之新疫苗(JYNNEOS)，可用預防天花和猴痘感染，適用於18歲以上感染猴痘之高風險族群。當年批准的注射方式為「皮下注射」。

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