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非常律師禹英禑 人權律師及方屁噗背後的真實故事？

南韓網友們認為，人權律師的故事改編自已故前首爾市長朴元淳，而方屁噗的故事改編自歷史人物方定煥

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 16:00
禹英禑在劇中為了野放鯨魚進行抗議（圖／截自IG @channel.ena.d）

禹英禑在劇中為了野放鯨魚進行抗議（圖／截自IG @channel.ena.d）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓ENA電視劇「非常律師禹英禑」第12集於上週四（4日）撥出，內容為一名專為女性、人權打官司的人權律師，幫助被要求自願離職的女性員工打官司的故事。此集一出，引法了南韓網友的討論，認為該集內容為改編自已故前首爾市長朴元淳（박원순） 的故事。

在12集裡，米爾生命因被德國保險公司併購，需進行人事調整，公司表明希望公司內的夫妻能有一方自願離職，否則男方將被迫放無薪假。有兩名女性員工認為這樣的人事調整有性別不平等的疑慮，故請一名人權律師柳齊夙（류재숙）來為他們打官司。

根據南韓Financial News報導，網友們認為，這個故事為改編自1999年金融風暴時， 農協銀行提議優先讓公司內夫妻員工中的女性先離職，而後女員工們提起訴訟，當時原告辯護律師團有三人，前首爾市長朴元淳為其中一人。

在劇中，柳律師在最後朗讀了詩人安度炫（안도현）所寫的詩「一塊煤炭」，恰巧朴元淳在2010年參與傳遞煤炭的活動中亦朗讀了此詩。劇中柳律師在各種板子上貼滿了民眾寫給他的便利貼，也在屋頂上種滿了農作物；而朴前市長在生前亦在辦公室內的牆上貼滿了便利貼，也曾實施了在屋頂上種農作物的政策。

另外，在劇中女主角禹英禑參與了解放海豚的示威活動，而朴前市長也曾在2012年決定野放首爾大公園裡的印太平鼻海豚並中斷了海豚秀。

種種的巧合在網路上掀起了一陣討論，部分網友批評是否有必要設置這些讓人想起涉嫌性騷擾的朴前市長，對此，ENA尚未對此做出回覆。

2020年，朴元淳秘書控告自己遭到朴元淳的性騷擾，隔日朴元淳女兒報警稱父親失聯，並於市長官邸內發現遺書，不久後便於北嶽山找到遺體。

非常律師禹英禑 人權律師及方屁噗背後的真實故事？
該劇第十二集當中出現的人權律師柳齊夙（圖／截自IG @channel.ena.d）

另外，「非常律師禹英禑」在第九集的方屁噗故事，亦引起了網友討論，認為是以真實歷史人物方定煥的故事改編。

在第九集裡，方屁噗自稱為兒童解放軍總司令，網友認為這和為了將兒童從壓迫與剝削中解放出來而發起兒童運動的方定煥很相似。

方定煥於1921年組織了天道教少年會，展開了少年運動，並於1922年5月1日制定兒童節，也是倡導使用「兒童」 (어린이) 一詞的人，並宣導「不要輕視孩子們，對孩子用敬語，溫柔對待他們」等內容，在1923年時創辦了第一個兒童專刊「兒童」（어린이）

1927年起，兒童節改為五月的第一個週日，但因韓國當時正處於日本殖民時期，政府為了防止孩子參加兒童節活動，週日也須到校上課，從此兒童節消失匿跡，一直到1946年韓國解放，兒童節改為5月5日，而劇中方屁噗的身分證號碼正好為970505（97年5月5日生）。

有網友認為，或許劇中是在暗示，方定煥100年前為了兒童人權所發起的的兒童解放運動，在現今社會卻「私教育」（如台灣的校外課後輔導）而抹殺。相反地，亦有網友認為這些都是過度解讀。

非常律師禹英禑 人權律師及方屁噗背後的真實故事？
劇中自稱兒童解放軍總司令的方屁噗（圖／截自IG @namooactors
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更新時間 : 2022-08-10 16:50 GMT+08:00

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