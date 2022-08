裴洛西稱訪台「值得」 諷習近平軍演如「嚇壞的惡霸」

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合外電報導)美國聯邦眾議院議長裴洛西美東時間9日接受美媒訪問,肯定台灣行是「值得的」,並稱尋求連任的中國國家領導人抱「不安全感」且「處境脆弱」,共軍於其訪台後軍演更體現習近平像「嚇壞的惡霸」。

裴洛西(Nancy Pelosi)8月亞洲行,因訪問台灣引發台海情勢緊張,中共連日軍演企圖建立軍演常態化、台海內海化等新現狀。9日裴洛西首度於返美後接受媒體訪問,為其台灣行辯護,表示訪台是「值得」的。

據《NBC》報導,民主黨籍的裴洛西接受該台「今日秀」(Today)節目訪問時指出,她的歷史性訪台受到「兩黨壓倒性支持」,「我們不能容許中國政府孤立台灣。不能由他們決定誰可以前往台灣」。

裴洛西表示,「中國目前所做的,是他們通常會做的」,而她也質疑,為何台灣行受到如此大的關注,而數月前一群美國聯邦參議員訪台卻並未掀起波瀾,「是否有人小題大作」?

裴洛西指的是今年4月14到15日,美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆(Lindsey Graham)率團訪台,該團成員包括參院外交委員會主席孟南德茲(Robert Menendez)、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾(Richard Burr)、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼(Robert Portman)、聯邦參議員賽斯(Ben Sasse)、聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)等五位成員。

她進一步指出,「那次訪問涵蓋兩黨議員,位高權重更包括外交委員會主席,卻無人置喙,」 裴洛西直指,「若他們能對五位橫跨兩黨的參議員訪問視若無睹,為何要判定我的訪問非比尋常…這不對勁」。

裴洛西認為,習近平「有他的不安全感 (has his own insecurities) 」,但她不會讓習近平控制國會議員的行程。

她在同日也接受MSNBC晨間節目「早安!喬」(Morning Joe)訪問時則表示,尋求第三次連任的習近平「處境脆弱( he's in a fragile place)」,在經濟上碰到問題,「他的反應像個嚇壞的惡霸( He's acting like a scared bully)」。

據裴洛西辦公室發布的採訪逐字稿指出,她認為此趟亞洲行所為的是更大的願景,如拜登總統所提出的亞太經濟架構,想要聽取五國國家領導人意見,而台灣議題讓此行所做的一切黯然失色。

裴洛西也強調,此次訪問效果顯著,而他們也不打算從行程中將台灣移除,因為受到台灣總統蔡英文的邀請,而中國無權對國會訪問行程置喙。