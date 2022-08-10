Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

裴洛西稱訪台「值得」 諷習近平軍演如「嚇壞的惡霸」

裴洛西也指出，訪台受到台灣總統蔡英文的邀請，而中國無權對國會訪問行程置喙。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 10:16
美國眾議院議長裴洛西美東時間9日接受媒體訪問，為台灣行辯護，質疑外界反應過激。（圖／美聯社）

美國眾議院議長裴洛西美東時間9日接受媒體訪問，為台灣行辯護，質疑外界反應過激。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西美東時間9日接受美媒訪問，肯定台灣行是「值得的」，並稱尋求連任的中國國家領導人抱「不安全感」且「處境脆弱」，共軍於其訪台後軍演更體現習近平像「嚇壞的惡霸」。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月亞洲行，因訪問台灣引發台海情勢緊張，中共連日軍演企圖建立軍演常態化、台海內海化等新現狀。9日裴洛西首度於返美後接受媒體訪問，為其台灣行辯護，表示訪台是「值得」的。

據《NBC》報導，民主黨籍的裴洛西接受該台「今日秀」（Today）節目訪問時指出，她的歷史性訪台受到「兩黨壓倒性支持」，「我們不能容許中國政府孤立台灣。不能由他們決定誰可以前往台灣」。

裴洛西表示，「中國目前所做的，是他們通常會做的」，而她也質疑，為何台灣行受到如此大的關注，而數月前一群美國聯邦參議員訪台卻並未掀起波瀾，「是否有人小題大作」？

裴洛西指的是今年4月14到15日，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪台，該團成員包括參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）等五位成員。

她進一步指出，「那次訪問涵蓋兩黨議員，位高權重更包括外交委員會主席，卻無人置喙，」 裴洛西直指，「若他們能對五位橫跨兩黨的參議員訪問視若無睹，為何要判定我的訪問非比尋常…這不對勁」。

裴洛西認為，習近平「有他的不安全感 (has his own insecurities) 」，但她不會讓習近平控制國會議員的行程。

她在同日也接受MSNBC晨間節目「早安！喬」（Morning Joe）訪問時則表示，尋求第三次連任的習近平「處境脆弱（ he's in a fragile place）」，在經濟上碰到問題，「他的反應像個嚇壞的惡霸（ He's acting like a scared bully）」。

據裴洛西辦公室發布的採訪逐字稿指出，她認為此趟亞洲行所為的是更大的願景，如拜登總統所提出的亞太經濟架構，想要聽取五國國家領導人意見，而台灣議題讓此行所做的一切黯然失色。

裴洛西也強調，此次訪問效果顯著，而他們也不打算從行程中將台灣移除，因為受到台灣總統蔡英文的邀請，而中國無權對國會訪問行程置喙。
裴洛西亞洲行
裴洛西訪台
台海情勢
台海危機
美中台

相關新聞

美國軍方控中共改變現狀 未來數週內美艦將通行台海
美國軍方控中共改變現狀 未來數週內美艦將通行台海
2022/08/09 10:18
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
2022/08/07 21:47
德國之聲專訪葛來儀：中共軍演有如第四次台海危機 想改變台海現狀
德國之聲專訪葛來儀：中共軍演有如第四次台海危機 想改變台海現狀
2022/08/07 16:03
〈時評〉台灣vs.中國　誰才是麻煩製造者？
〈時評〉台灣vs.中國　誰才是麻煩製造者？
2022/08/06 22:19
無力阻止訪台中國惱羞 制裁裴洛西及其直系親屬
無力阻止訪台中國惱羞 制裁裴洛西及其直系親屬
2022/08/05 18:26

更新時間 : 2022-08-10 10:45 GMT+08:00

最受歡迎

中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
慘遭小粉紅出征！台灣流行音樂天后蔡依林微博一夜掉30萬粉　田馥甄吃麵也中槍遭嗆「台獨分子挺裴洛西」
慘遭小粉紅出征！台灣流行音樂天后蔡依林微博一夜掉30萬粉　田馥甄吃麵也中槍遭嗆「台獨分子挺裴洛西」
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應