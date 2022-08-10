裴洛西稱訪台「值得」 諷習近平軍演如「嚇壞的惡霸」

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西美東時間9日接受美媒訪問，肯定台灣行是「值得的」，並稱尋求連任的中國國家領導人抱「不安全感」且「處境脆弱」，共軍於其訪台後軍演更體現習近平像「嚇壞的惡霸」。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月亞洲行，因訪問台灣引發台海情勢緊張，中共連日軍演企圖建立軍演常態化、台海內海化等新現狀。9日裴洛西首度於返美後接受媒體訪問，為其台灣行辯護，表示訪台是「值得」的。

據《NBC》報導，民主黨籍的裴洛西接受該台「今日秀」（Today）節目訪問時指出，她的歷史性訪台受到「兩黨壓倒性支持」，「我們不能容許中國政府孤立台灣。不能由他們決定誰可以前往台灣」。

裴洛西表示，「中國目前所做的，是他們通常會做的」，而她也質疑，為何台灣行受到如此大的關注，而數月前一群美國聯邦參議員訪台卻並未掀起波瀾，「是否有人小題大作」？

裴洛西指的是今年4月14到15日，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪台，該團成員包括參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）等五位成員。

她進一步指出，「那次訪問涵蓋兩黨議員，位高權重更包括外交委員會主席，卻無人置喙，」 裴洛西直指，「若他們能對五位橫跨兩黨的參議員訪問視若無睹，為何要判定我的訪問非比尋常…這不對勁」。

裴洛西認為，習近平「有他的不安全感 (has his own insecurities) 」，但她不會讓習近平控制國會議員的行程。

她在同日也接受MSNBC晨間節目「早安！喬」（Morning Joe）訪問時則表示，尋求第三次連任的習近平「處境脆弱（ he's in a fragile place）」，在經濟上碰到問題，「他的反應像個嚇壞的惡霸（ He's acting like a scared bully）」。

據裴洛西辦公室發布的採訪逐字稿指出，她認為此趟亞洲行所為的是更大的願景，如拜登總統所提出的亞太經濟架構，想要聽取五國國家領導人意見，而台灣議題讓此行所做的一切黯然失色。

裴洛西也強調，此次訪問效果顯著，而他們也不打算從行程中將台灣移除，因為受到台灣總統蔡英文的邀請，而中國無權對國會訪問行程置喙。