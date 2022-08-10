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台灣大學撤銷碩士學位　林智堅臉書900字透心聲：非常遺憾難以接受

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/10 10:01
（圖/林智堅臉書）

（圖/林智堅臉書）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台大於9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲，決議撤除學位，林智堅於臉書發表約900字貼文吐露心聲，再度表示自己沒有抄，「沒有人比我更熟悉2014年的新竹市長選舉。」

前新竹市長林智堅論文抄襲案風波結果出爐！台大學術倫理審定會於9日宣布認定抄襲，建議撤銷其碩士學位，更提出7大鐵證，包含兩篇論文對比相似度高達4成、摘要中「10行有7行相同」結論重複性高、共8處重疊已超過合理範圍，其中英文圖表竟同對同錯等。

然而，在台大公布結果後，林智堅不僅召開記者會澄清自己沒抄襲，更於臉書指出台大審查不符合程序正義，「百口莫辯，就是我此刻的心情。我提出人證、事證和物證，不過很遺憾學倫會已經有了特定的立場，用片面的理由，去否定我過去作為學生的努力。」

林智堅表示，本該秘密進行的學倫會，不斷透過獨家新聞的方式對外放話。過程中，作為學倫會召集人的蘇宏達院長，秉持特定立場，在尚未調查前就先定調為「醜聞」等於是未審先判。即便我們要求其迴避，以求公正。但幾次申請往返後，台大學倫會都否決我們的申請。

林智堅的論文題目為2014年當選新竹市長的選舉，「指導老師陳明通跟我說有一位同學修業只剩一個學期，希望徵得我的同意，使用我的民調資料作為論文題目…但在我不知情的情況下，陳明通老師將我2月1日的計畫書草稿提供給余正煌參考。」

「如果當初我沒有同意，是不是就不會有今天這樣的事情發生？」林志堅坦言，面對今天的結果，非常遺憾也難以接受，並再次重申「我研究的是我自己的選舉，使用的我的民調資料，沒有人比我更熟悉2014年的新竹市長選舉，我不需要抄襲，也不必抄襲。」
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更新時間 : 2022-08-10 10:45 GMT+08:00

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