威脅甚於恐怖主義 美國CIA全面瞄準中國

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）在阿富汗戰爭結束一年後，美國完成了反恐階段性任務，從國會到中央情報局（中情局，CIA），如今都清楚意識到，中國問題恐怕比恐怖主義更迫切，原先挹注的資源與人力，將悉數投入抗中陣線。

根據美聯社，CIA第二號人物、副局長柯恩（David Cohen）日前在一場閉門會議中指出，極端組織雖仍是美國情資機構的首要任務，卻不能不將焦點轉向中國。情治圈早就呼籲要對中國議題有更廣泛深入的認識，俄烏大戰更凸顯了，事先掌握目標（俄國）動向，對有效因應潛在衝突之重要性。

不具名消息人士透露，美國國會一再促使包括中情局在內的情治圈，將中國視為優先問題，為此不惜撙節其它事務的預算，也要將錢花在刀口。其中，議員亟欲得悉的是，中國在先進科技上的進展。畢竟，在習近平治下，中國斥資數兆美元於發展量子科學、人工智慧等科技，恐有改變未來戰爭樣貌的潛力。

事實上，CIA去年就展開了此一「軸轉」行動，當時宣布了成立兩大任務中心，一鎖定中國，一著眼於新興科技，就此二層面進行情報蒐集。此外，中情局也加速聘僱會說中文者、幹員紛紛開始學中文，目的就是要強化掌握敵情的能力。

情治人員本就訓練有素，能隨著新挑戰之興起，加以調適。在經歷了九一一事件後，美國已培養出強大的反恐網絡、分析技術及鎖定目標的能力，此等優勢在對付俄國與中國上，也能派上用場。

誠然，軸轉非一蹴可幾，在轉向中國的努力上，整個CIA的文化都將因此改變，整個過程恐得費時數年。儘管如此，行動宜早不宜遲。美國陸軍出身的民主黨籍眾議員柯羅（Jason Crow）說得直白：更大的存在性威脅是俄中兩國，「恐怖組織不會摧毀美國人的生活方式，中國會。」