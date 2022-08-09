台日藝術家誠品畫廊「動漫未來」展出　森博幸系列摔角創作秒殺

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)誠品畫廊最新展覽「動漫未來」展出9位台日藝術家創作分享二次元體驗，自即日起展至 8月27日。

「動漫未來」由愛看動漫的賴盈成策展，去年畫廊也舉辦動漫展，共有25位藝術家參展，今年有5位再度參展，風格包含美日漫畫，插畫及情色主題，其中，森博幸系列摔角創作一上線立即秒殺，反應十分熱烈。

日本藝術家森博幸1982年出生於福岡，以摔角文化為題創作，受到日本傳統繪畫風格影響，他的作品常見日本畫中的「金雲」，寓意空間的廣闊和時間的流逝，也營造畫面空間感，好像選手在雲端裡摔角，除了幽默還增添一絲浪漫。

誠品畫廊總監趙琍表示，雖然摔角是很暴力且男性化的表演，但森博幸的處理方式把它變得很好玩也很好笑，他時常描畫自己喜歡的摔角姿勢，把自己的熱愛跟興趣帶入創作。



森博幸系列摔角創作。(圖/台灣英文新聞)

桑拿大可原以插畫家打開知名度，隨興的線條描繪出人物的放鬆及對慾望的渴望，畫中常見Bottega Veneta等時尚品牌元素，藝術家形容自己「彷彿在作品上做了場時尚秀」；趙琍分享，桑拿大可很放鬆的塗抹呈現自己很廢的狀態，但在這廢裡面又可以看到他的繪畫技巧，雖然他不是美術學院學生，但對於顏料堆疊跟色彩的掌握很好。



桑拿大可。(圖/誠品畫廊)

黃靖芝帶來大膽的情色主題，長年旅居日本深受日本少男漫畫影響，筆下微肉感少女享受SM引起正反兩面回應，相較時下動漫作品裡的女性角色，多為少女臉龐配上纖細身材，及不成比例的豐滿上圍，黃靖芝部分描繪的卻是肌肉虯結的女性形象。

趙琍強調，這一代的年輕畫家的特色在於結合創作跟個人生活，透過畫袒露自己，然後觀眾可以透過畫去認識他，他們自然不做造，像是桑拿大可毫不造作很自然的廢，好像就在血液裡，也沒有要隱瞞自己熱愛名牌的虛榮，很真實的呈現自己，反而被他畫的放鬆給影響。

展覽入口處為劉正堃的「面具男孩」及新角色「花花」，因為花朵有獨特的符號性與親和力，希望帶給人溫暖感，所以做為面具家族的第二位成員，而畫廊小房間內的「亂入系列」則運用針線刺繡，將面具縫到Nike鞋盒上或平面宣傳品的人物臉上，彷如戴上V怪客的面具般，進行一場幽默的革命。

「動漫未來」參展藝術家：王宗欣、李承道、劉正堃、桑拿大可、黃靖芝（Poppy Purrs Factory）、劉文豪、柔光、松浦浩之、森博幸。網路購票享優惠價新台幣$100元，現場票價為$180 。



劉文豪。(圖/誠品畫廊)



(圖/誠品畫廊)