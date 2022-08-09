Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台日藝術家誠品畫廊「動漫未來」展出　森博幸系列摔角創作秒殺

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/08/09 18:14
「動漫未來」(圖/誠品畫廊)

「動漫未來」(圖/誠品畫廊)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)誠品畫廊最新展覽「動漫未來」展出9位台日藝術家創作分享二次元體驗，自即日起展至 8月27日。

「動漫未來」由愛看動漫的賴盈成策展，去年畫廊也舉辦動漫展，共有25位藝術家參展，今年有5位再度參展，風格包含美日漫畫，插畫及情色主題，其中，森博幸系列摔角創作一上線立即秒殺，反應十分熱烈。

日本藝術家森博幸1982年出生於福岡，以摔角文化為題創作，受到日本傳統繪畫風格影響，他的作品常見日本畫中的「金雲」，寓意空間的廣闊和時間的流逝，也營造畫面空間感，好像選手在雲端裡摔角，除了幽默還增添一絲浪漫。

誠品畫廊總監趙琍表示，雖然摔角是很暴力且男性化的表演，但森博幸的處理方式把它變得很好玩也很好笑，他時常描畫自己喜歡的摔角姿勢，把自己的熱愛跟興趣帶入創作。

台日藝術家誠品畫廊「動漫未來」展出　森博幸系列摔角創作秒殺
森博幸系列摔角創作。(圖/台灣英文新聞)

桑拿大可原以插畫家打開知名度，隨興的線條描繪出人物的放鬆及對慾望的渴望，畫中常見Bottega Veneta等時尚品牌元素，藝術家形容自己「彷彿在作品上做了場時尚秀」；趙琍分享，桑拿大可很放鬆的塗抹呈現自己很廢的狀態，但在這廢裡面又可以看到他的繪畫技巧，雖然他不是美術學院學生，但對於顏料堆疊跟色彩的掌握很好。

台日藝術家誠品畫廊「動漫未來」展出　森博幸系列摔角創作秒殺
桑拿大可。(圖/誠品畫廊)

黃靖芝帶來大膽的情色主題，長年旅居日本深受日本少男漫畫影響，筆下微肉感少女享受SM引起正反兩面回應，相較時下動漫作品裡的女性角色，多為少女臉龐配上纖細身材，及不成比例的豐滿上圍，黃靖芝部分描繪的卻是肌肉虯結的女性形象。

趙琍強調，這一代的年輕畫家的特色在於結合創作跟個人生活，透過畫袒露自己，然後觀眾可以透過畫去認識他，他們自然不做造，像是桑拿大可毫不造作很自然的廢，好像就在血液裡，也沒有要隱瞞自己熱愛名牌的虛榮，很真實的呈現自己，反而被他畫的放鬆給影響。

展覽入口處為劉正堃的「面具男孩」及新角色「花花」，因為花朵有獨特的符號性與親和力，希望帶給人溫暖感，所以做為面具家族的第二位成員，而畫廊小房間內的「亂入系列」則運用針線刺繡，將面具縫到Nike鞋盒上或平面宣傳品的人物臉上，彷如戴上V怪客的面具般，進行一場幽默的革命。

「動漫未來」參展藝術家：王宗欣、李承道、劉正堃、桑拿大可、黃靖芝（Poppy Purrs Factory）、劉文豪、柔光、松浦浩之、森博幸。網路購票享優惠價新台幣$100元，現場票價為$180 。

台日藝術家誠品畫廊「動漫未來」展出　森博幸系列摔角創作秒殺
劉文豪。(圖/誠品畫廊)

台日藝術家誠品畫廊「動漫未來」展出　森博幸系列摔角創作秒殺
(圖/誠品畫廊)
森博幸
動漫
王宗欣
李承道
劉正堃
桑拿大可
黃靖芝
劉文豪
柔光
松浦浩之
展覽
藝術
文化
誠品畫廊

相關新聞

台灣「空總夏藝站」集結市集、馬戲團、互動裝置　「奧拉之城」全新專屬魔法卡
台灣「空總夏藝站」集結市集、馬戲團、互動裝置　「奧拉之城」全新專屬魔法卡
2022/08/09 10:35
台北表演藝術中心將正式開幕！荷蘭獲獎設計師強調建築通透性 台北市長柯文哲：10年磨一球！
台北表演藝術中心將正式開幕！荷蘭獲獎設計師強調建築通透性 台北市長柯文哲：10年磨一球！
2022/08/07 17:50
【更新】新北市鶯歌自來水管破裂急搶修　8日上午6時全線通車、停水住戶全面恢復供水
【更新】新北市鶯歌自來水管破裂急搶修　8日上午6時全線通車、停水住戶全面恢復供水
2022/08/07 11:37
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
2022/08/05 16:36
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
2022/08/05 14:33

更新時間 : 2022-08-09 19:32 GMT+08:00

最受歡迎

中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！