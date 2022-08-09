智慧選、聰明讀　新北國中小學生閱讀力大躍進

新北市教育局今(9)日與國立臺灣師範大學合辦「 中文閱讀能力適性教學暨診斷評量」成果發表會暨頒獎典禮， 由歐人豪副局長和師大宋曜廷副校長一起頒發參與本計畫表現優異之 學校。新北市以智慧適性閱讀作為閱讀教育具體化的出口， 借重大數據分析，老師能清楚了解學生在五個閱讀面向的發展， 提供對應學生能力的適性書單，同時解決長久以來閱讀能力不易檢測 的困境。110學年度共有國中小95校、1萬4405位學生受惠 ，閱讀理解成績平均進步7.5個百分等級，成效卓著，111學年 度將擴大辦理，扎根閱讀。

歐人豪副局長表示，新北市的閱讀教育政策持續與時俱進。108學 年度起進入閱讀教育4.0-智慧閱讀的階段，首創運用大數據提升 閱讀力，領先全國導入高教、官學合作，與師大合作，以閱讀學習與 發展理論為基礎，建立題庫及常模，十月先進行前測， 教師利用測驗結果了解學生閱讀學習現況及可強化面向， 再結合教學擬定學生個人或班級閱讀計畫後，隔年五月進行後測， 即可了解學生閱讀進步情形，過程中依學生能力推薦書單， 提供學生適性閱讀的依據。適性化的閱讀教育， 不僅跳脫傳統大家讀同一本書的現象， 也能改善學生閱讀偏食的狀況，達到拔尖扶弱的效果， 經過兩年的推動，已有相當顯著的成效。

這次獲獎數最多的新埔國小主任杜宜真表示， 適性閱讀可讓教師依據檢測結果規劃與設計適合班級的閱讀策略， 厚植學生的閱讀深度，使教師的教、學生的學都大幅提升； 學生也可調整喜好，擴充閱讀廣度。 新埔國小獲得五年級組進步獎的陳佳葦同學說， 班級讀書會可以和同組同學討論彼此不同的觀點， 再從書裡找到佐證的訊息是很有趣的事。 桃子腳國中小六年級的黃彥龍同學，礙於肢體不便， 學習上比其他同學還要辛苦， 班級老師和特教老師運用大數據檢測找出適合彥龍的閱讀方式， 讓他從閱讀開啟適應普通班的共融教育。

國中組進步最多的淡水國中聞以天同學表示，閱讀能力增加， 是因為平時有媽媽的督促與陪伴；其次跟隨學校老師的教導， 讓他不再畏懼文言文、也學到了閱讀的策略，能夠更有系統的分析、 作答；這一年學校使用 Smart reading系統，幫助他更快速的篩選出適合的書籍， 有家人的支持陪伴，良好的策略引導以及科技輔助， 在閱讀及學習的路上越來越得心應手。

教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，已有豐碩成果，除了與國立 臺灣師範大學的合作，透過智慧適性閱讀平台的測驗結果， 呈現學生各個閱讀能力面向的強處與可強化之處， 再加上適性教學策略和建議書單， 學生閱讀理解各個面向的成績都有顯著進步，111學年度將擴大辦 理，參與學生預計達2萬5000名； 新北市教育局也致力推動校校有閱推教師， 未來更將推動智慧化圖書館，運用科技輔助閱讀， 讓新北孩子的智慧選書、聰明閱讀，閱讀力大躍進。

教育局歐人豪副局長(右1)與桃子腳國中小國小部黃彥龍同學(左1)(獲成績進步獎)合影。（照片來源：新北市教育局提供）

教育局歐人豪副局長(右)與淡水國中聞以天同學(左)(獲成績進步獎)合影。（照片來源：新北市教育局提供）