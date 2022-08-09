「2022保險信望愛獎」揭曉　富邦人壽、富邦產險獲24項大獎

富邦金控旗下子公司富邦人壽、 富邦產險持續落實永續經營，以及提供專業、創新的商品與服務， 於現代保險教育事務基金會舉辦之「2022保險信望愛獎」中， 共獲得17項大獎，7項優選，合計24項獎項，連續5年創下獲獎 數最多亮眼紀錄。富邦人壽連三度拿下「年度最佳壽險公司」 最大獎，總計獲9項大獎及6項優選；富邦產險更是獲獎數量最多的 產險公司，共榮獲8項大獎及1項優選，兩家公司除了在社會責任、 專業與服務深耕之外，也致力以深入淺出的方式， 推廣風險意識與保險概念，亦獲得保險專家與學者的肯定。

富邦人壽近期頻獲國內外大獎肯定， 於保險信望愛獎三度蟬聯最大獎項「年度最佳壽險公司獎」殊榮， 並榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳通路策略獎」、「 最佳商品創意獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」 、「最佳整合傳播獎」、「最佳專業顧問獎(法律事務部林玉芳專案 經理、花展通訊處黃永全業務經理)」等9項大獎及6項優選肯定。 此外，更11度獲英國專業財經媒體《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」肯定。

富邦人壽總經理陳俊伴表示， 感謝主辦單位現代保險教育事務基金會籌辦及評審的肯定， 今年業界受到新冠肺炎疫情影響，富邦人壽持續努力， 推動產品及服務創新，滿足客戶多元需求，並不斷貢獻企業之力， 善盡社會責任。

人才是先行指標，也是關鍵指標，富邦人壽因應數位轉型， 設計多元進修課程，持續提升同仁核心競爭力與專業能力， 同時將保險科技融入每項客戶服務環節之中， 如推出視訊投保打破距離限制、落實普惠金融， 全方位提升客戶服務質量，獲「最佳保險專業獎」肯定； 並以豐沛的金融百貨優勢及數位管理工具，精進各通路服務品質， 提供多元商品，滿足廣大客群需求，拿下「最佳通路策略獎」。 同時為鼓勵民眾加強自身的健康管理，富邦人壽推出兼顧保障、 防疫、健康的創新商品， 並提供指定疫苗接種及健康檢查的雙外溢保費折扣，榮獲「 最佳商品創意獎」。

富邦人壽亦積極關注環境永續與社會關懷， 推動河川廢棄物調查與植樹計畫、支持大專學生籃球賽等運動， 並關懷弱勢及偏鄉銀髮族失智及就醫可近性問題，獲「 最佳社會責任獎」肯定。為加強國人風險規劃意識並推廣保險概念， 富邦人壽串連多元數位平台，以趣味化及創新化方式， 將生硬的保險知識轉換為有趣的互動，觸及人次破千萬；並推出「 全民懂保險」創新傳播計畫，規劃如退休準備、 意外風險等有感的討論議題， 透過街頭訪問等趣味且多元的創意手法， 如實呈現民眾的保險認知與觀點， 由淺入深有效拉近大眾與保險的距離，囊括「最佳保險教育貢獻獎」 及「最佳整合傳播獎」。

富邦產險憑藉在教育貢獻、通路策略、 社會責任等多面向的傑出表現，自同業脫穎而出， 本年度再獲保險信望愛獎佳績，榮獲「最佳保險專業獎」、「 最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」 、「最佳商品創意獎(富邦產險共享機車業保障保險)」、「 最佳通訊處獎(企業保險營業二部)」、「最佳通訊處獎(城中營一 部)」、「最佳保險成就獎(客戶服務副總經理陳添壽)」與「 最佳專業顧問獎優選(個人保險商品部協理謝坤成)」等8項大獎， 以及1項優選的肯定，為獲獎數量最多的產險公司。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險以永續經營為目標，投入ES G願景工程，透過提供永續風險保障以及專業損防服務， 協助客戶強化ESG風險管理， 同時也以實際行動支持永續潔淨能源發展，落實低碳營運，完成IS O 14067之碳足跡查核認證， 成為同時擁有碳標籤與減碳標籤雙標籤認證的產險公司， 另也積極支持綠色產業，承保國內四分之一太陽能光電、 半數陸上風力發電、參與每一個離岸風場， 為全台最大的綠能產業守護者。 富邦產險亦積極促進綠色運輸普及化， 領先同業與共享機車業者合作開發共享機車業保障保險， 支持台灣電動機車發展。

該屆個人獎項「最佳保險成就獎」頒發予投入保險業界34年的陳添 壽，表彰其從過往推動強制證電子化、 數位轉型翻轉傳統理賠服務等各項創新服務， 以及對於保險教育等方面的貢獻。「最佳專業顧問獎優選」 則由謝坤成獲得， 肯定其不斷研發創新型態保險商品以及推動異業結盟創立保險生態圈 ，引領個人保險商品在各項創新發展之專業表現。未來， 富邦產險將持續發揮「正向力量 熱情守護」品牌精神，朝社會共好的願景邁進。

△富邦產險蟬聯保險信望愛獎產險業最大贏家，這次共獲得8項 大獎、1項優選的肯定，由富邦產險資深副總經理林承斌(左)與資 深副總經理林國鈺(右)代表公司發表得獎感言。(照片由富邦金控提供)