「可以讓爸爸媽媽不要再吵架嗎?」　家防社工偕地院卿庭和勵馨安撫出庭兒少的心

新北市政府自2005年7月起辦理「 駐臺灣新北地方法院家庭暴力暨性侵害被害人服務處」方案( 簡稱卿庭)，於新北地方法院板橋院區提供服務， 此項服務模式由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、新北地院、 及財團法人勵馨社會福利事業基金會共同合作， 三方連結設法為被害人提供更符合即時需要的福利服務。 截至今(2022)年5月底已累積服務達5萬8千多人次，近2年疫情期間， 每日仍有高達17.3人次的服務量，其服務需求日益增高。

新北家防中心主任許芝綺表示，卿庭（your place）發想源起於法院有許多「法庭」，而「卿」 為對人的尊稱，同「您」，希望卿庭成為「您的法庭」， 藉由司法與社工專業結合，提升家庭暴力暨性侵害防治網絡效能。 在家事及家暴訴訟中，孩子身為家庭的其中一員， 常被迫捲入父母的司法訴訟衝突， 無論他們的意願為何或是否有心理預備，都可能以案件的被害人、 告訴人、證人、關係人等身分出庭作證， 甚至要在離婚或親權訴訟中抉擇要跟隨哪一方。

爸爸在開庭前告訴12歲的阿睿，「如果你跟法官說你想跟媽媽住， 那麼爸爸再也不會去看你！」。阿睿在開庭前內心極度為難， 告訴社工：「我可以誰都不要選嗎？因為他們都對我很好， 我怕我選了，他們會不開心。」另一名孩子小岑， 過往長期目睹父母衝突，媽媽帶她到法庭當證人， 小岑不太知道什麼是證人，只記得媽媽交代要說出她看到與聽到的。 小岑問社工：「我忘記怎麼辦？法官可以讓爸爸媽媽不再吵架了嗎？ 」這些聲音都是孩子不敢直接向父母表達的， 而面對父母雙方的要求，孩子需要獨自承受回應的壓力， 與無法預知後果的恐懼。

為緩解出庭對兒少造成的壓力及身心影響， 卿庭的社工在開庭前會在溫馨與放鬆的空間， 透過共玩的過程傾聽孩子的擔憂並回應他們的疑慮， 更運用法庭模型及出庭準備繪本等工具介紹法庭環境及人員， 具象化說明開庭流程， 讓孩子較能掌控出庭可能需要面對的各種情境，減緩心中的焦慮。 開庭時社工也會陪同孩子身旁提供情緒支持並協助維護權益， 再於開庭後關心孩子的感受及同理、肯定，如此藉由出庭前、中、 後的陪伴與建立安全感的環境， 讓孩子盡可能在身心安全的狀態下陳述事實或表達意願。

許芝綺表示，出庭對兒少來說不僅是要面對陌生的環境及司法人員， 最大的壓力是要再陳述自己不愉快的創傷經驗以及擔心親密家人的威 脅、恐嚇及期待落差等不利的後果，這些沉重的壓力與創傷， 有時連成年人都承受不了， 何況是未成年還無自保能力需依賴大人照顧的兒少。 陪同出庭可能僅有一小段歷程，但能讓被害人因著專業服務、 友善措施與作為，不因出庭遭受二度傷害，進而逐步重建安全感， 這是社工駐點法院服務的重要價值與信念。

勵馨基金會新北分事務所主任洪雅莉表示，勵馨承接「卿庭」 的服務已17年，實務中發現理解兒少出庭處境是需要練習的， 因此2021年透過與家事庭法官交流茶會，以「孩子，我還能為你/ 妳做什麼？」為題，透過社工分享陪庭的觀察發現與講師引導， 協助法官以創傷知情的眼光， 更多理解並辨認兒少出庭反應及行為背後的創傷與焦慮， 在法庭中與出庭的兒童少年建立安全正向的關係， 不只減少兒少的二度傷害， 也幫助法官在審理過程中做出對家庭最有利的判決。

「卿庭」辦公地點就在臺灣新北地方法院板橋院區3樓( 板橋區民生路1段30巷1號，諮詢專線：2961- 7322分機2052～2056）， 當您遭受家庭暴力或性侵害希望在法院得到協助，卿庭就能「 傾聽您心情」、「協助您家庭」、「陪伴您上法庭」。 有需求的民眾都可以於上班時間來電卿庭或是新北地方法院諮詢。