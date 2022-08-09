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氣候變遷導致傳染病快速擴散　專家：為地球降溫才是遏止疫情蔓延的治本之道

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 17:04
根據一份最新研究論文，劇烈的極端氣候為數百種已知疾病創造了優良的繁殖、傳播條件。(圖/pixabay)

根據一份最新研究論文，劇烈的極端氣候為數百種已知疾病創造了優良的繁殖、傳播條件。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據一份於週一刊登在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）的研究論文，劇烈的極端氣候引發洪水、乾旱、熱浪和寒流等氣候災害，為數百種已知疾病創造了優良的繁殖、傳播條件，包含瘧疾、漢他病毒、霍亂和炭疽病等。

研究團隊翻查了許多疾病的醫學文獻，發現375種已知的人類傳染病中，有高達218種、相當於58%的疾病，會因氣候變遷造成的極端氣候，而提高其傳播力。

科學家表示，當氣候發生變化時，人類的罹病風險也同樣的受到影響，例如全球暖化和腎結石案例數成正相關，因為天氣炎熱，人們流更多的汗，造成脫水風險成倍數升高，這些都是導致腎結石的重要因素。

研究還發現，全球暖化和強降雨天氣型態，提供了蚊子、蜱和跳蚤等病媒蟲極佳的繁殖條件，導致茲卡病毒、瘧疾、登革熱、屈公病、萊姆病和西尼羅河病毒等其他疾病快速擴散。

而暴風雨和洪水使人們流離失所，在公共衛生條件變差的情況下，進而爆發腸胃炎和霍亂等急性腸道傳染病。

研究人員進一步表示，受到氣候變遷影響，各地發生森林大火、乾旱、洪水等情況越來越頻繁，導致部分動物棲息地消失，逃往更接近人類居住的地區，進而增加人類接觸病原體的機會。

該研究的主要作者、夏威夷大學氣候數據分析學者Camilo Mora說，這份研究不是預測未來的疫情，更不是絕對判定氣候和疾病之因果關係，只是解讀既已發生之事。

其實這幾年國內外有許多研究是針對氣候變遷與傳染性疾病擴散間的關係，不少專家都曾提醒，每當有疾病在全球大流行之際，公衛專家多是呼籲大眾注意個人衛生、接種疫苗等被動式防疫，但從長遠來看，各國政府應著重在關注氣候變遷議題，制定相關因應策略，減少碳排放來為地球降溫，如此才能真正防止傳染病的擴散。
極端氣候
傳染病

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