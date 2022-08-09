田寮洋友善農產品「羽豐米」即日起開放線上預購！

貢寮田寮洋友善稻米「羽豐米」於7月底收割，新米預計9月1日開賣，去年沒搶購到的民眾，千萬不要錯過。
貢寮田寮洋地區是東北角重要的米倉，也是冬季候鳥來台的重要驛站，已記錄到的鳥種超過340種。新北市農業局與林務局為讓當地農業生產與環境生態共榮，自110年開始輔導瑞芳地區農會，協助農友轉作友善耕作，並發表田寮洋友善農產品牌「信鳥到站」及推出「羽豐米」，因為羽豐米口感香甜、Q黏，一推出即大獲好評被搶購一空，今(2022)年度友善稻田面積從2公頃擴大至4公頃，適逢秋分開始收割，預計9月開賣，想品嚐Q彈飽滿，黏中帶甜「羽豐米」的民眾，可到瑞芳地區農會各辦事處實體購買，或至人禾環境倫理發展基金會官網訂購。
新北市農業局長李玟表示，新北農業核心就是「健康」，要讓民眾吃的健康，讓生態也健康，推動友善田園區域計畫，目前全市有機友善農業面積已達510公頃，預計每年增加20公頃，讓棲地保育與農業生產能達到雙贏局面。
誠摯歡迎認同友善耕作與水鳥保育理念的消費者、企業與通路認購及洽商，藉由享用美味且健康的米食支持農民轉型更友善的田間經營。
＊「信鳥到站-羽豐米」銷售資訊：
(1)實體販售：9月1日早上10點起可至瑞芳地區農會各辦事處購買。
(2)線上販售：即日起可至人禾環境倫理發展基金會官網預購。
(3)規格及售價：每包2公斤裝，售價240元，早鳥優惠價200元
照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供