Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

集保：修正委託書規則 提升公司治理

By 台灣英文新聞
2022/08/09 16:57

金管會為加強對股東會使用委託書的管理，將於近期公告修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」部分條文，據了解，這次主要修法方向，是為提升徵求人及徵求業者的遵法性，增訂違反徵求資格條件的處分、強化辦理徵求事務的人員資格及徵求事務契約內容合理性等規定。

為聽取外界意見，金管會委請集保結算所多次邀集股務協會及相關徵求事務業者召開公聽會，就這次委託書修正內容與業者充分溝通，相關內容已參酌外界意見並配合股務實務運作予以修正，有助於提升委託書的管理效能。

全程參與修法溝通的中華民國公開發行公司股務協會張鉅靈會長表示，近年來有部分發行公司為了鞏固或爭取經營權，而展開徵求委託書大戰，也因而引發紛爭及非議。主管機關此次推動修法，除了強化對代為處理徵求事務者的管理，同時提升辦理徵求事務的法令遵循，相信透過此次的修法，能夠讓委託書制度在對的道路上繼續往前，使資本市場能夠更健全，有助於提升我國的公司治理。

另外，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心表示，這次委託書規則的修正，從提升徵求人及代為處理徵求事務者的遵法性出發，強化委託書管理措施，應可有效避免發生委託書徵求亂象，另透過提升代為處理徵求事務者的專業素質與強化委託書徵求場所人員職能與認知，亦將有利於協助投資人更正確使用股東會委託書，以保障其自身權益。主管機關本次從促進遵法義務之層面進行委託書規則之修正，實有助提升公司治理與穩定證券市場之秩序。

更新時間 : 2022-08-09 18:01 GMT+08:00

最受歡迎

中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
中國最新「琅琊病毒」動物傳人 可誘發致死性疾病
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！
〈時評〉台灣人出頭天 此其時也！