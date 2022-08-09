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〈時評〉台灣也在農漁產品「政治化」考量？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/08/09 17:28
圖為中國進口乾貨猴頭菇 (中央社檔案照片/食藥署提供) 

圖為中國進口乾貨猴頭菇 (中央社檔案照片/食藥署提供) 

在中國，何止官員、黨員要姓黨，連大亨、企業財團、媒體、藝人也要姓黨，甚至於，連吃的農漁產品都要姓黨；台灣的石斑魚、虱目魚、鳳梨、蓮霧、釋迦等等，只因政治不正確，紛紛慘遭中國封殺的毒手，就是最好的證明。

甚至於，為了反擊美國眾議院議長裴洛西8月2日的訪台，中國海關總署可以趕在8月1日晚公布稱，上百家台灣食品廠商因違反相關規定，緊急停止其產品之進口，時間之湊巧，比被雷擊到還要巧。

其實，中國向台灣農漁產品說不，講什麼果皮查驗出有武漢肺炎病毒，什麼石斑魚有禁藥、虱目魚有抗生素，不必農委會陳吉仲主委出面澄清反駁，明眼人都能看出來：那都是中國在借題發揮，在玩將台灣農漁產品政治化考量的把戲！

中國對台灣農漁產品玩政治化考量的把戲，說封殺就封殺，因為主動權操之在中國而非台灣，國人對農委會、食藥署、衛福部的委屈都能理解與諒解，不會盲目加以苛責。

國人不能理解與諒解的是：由中國進口的猴頭菇已累計20批（半年內的第13次）被邊境稽查出農藥殘留超標了，食藥署還在「待研議是否禁中國猴頭菇進口」、「現在禁止會被認為是報復」，衛福部次長王必勝還在「若無改善，不排除禁止進口」，而非劍及履及、一聲令下的「中國猴頭菇農藥殘留超標完全改善之前，相關產品一律全面禁止進口」，根據的竟然不是科學一清二楚的數據，而是自我約束、示弱，怕得罪中國、怕惹中國不高興的政治考量！？

吾人必須不客氣指出三點：（一）食安，完全是科學問題，完全不應該跟政治扯上關係！（二）保證食安，是執政黨無可推卸之責任！（三）農藥殘留超標，是會危害生命健康的科學問題，絕非政治問題！

進一步講：諸如從美、日、中、紐、澳、加等國進口的農漁產品，真要扯上政治，最多也要在食安確保無虞後，才容許有政治介入的空間（例如以禁止食品進口做為抵制對手國的政治手段，或以准許食品進口做為交換對手國政治利益之類的）。所以，首先，台灣的農委會、食藥署、衛福部，站在科學立場，為國人的食安嚴格把關，這是完全沒有商量打折扣的餘地的！其次，在食安無虞下，真不得已，要配合政治操作，硬學中國將對方農漁產品政治化考量、玩殺無赦的那一套，也不是不可以；但是，千萬不要只學將對方農漁產品政治化考量的那半套，另外半套的殺無赦卻不敢學，而是自我閹割、放水，那就太糟糕了！

最後，實在忍不住想問：之前在討論是否准許日本福島食品進口時，尚未經過科學實際檢驗（當時，連准許進口都還八字沒一撇，那來邊境實際檢驗？），就先把日本「福食」直接打成「核食」的那些媒體、那些政黨、那些群眾，對這次人贓俱獲的中國猴頭菇農藥超標，怎麼一個個都不吭聲了？

作者為新竹教育大學退休副教授）
猴頭菇
中國
台灣
農產品
農漁產品
政治化
科學

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更新時間 : 2022-08-09 18:00 GMT+08:00

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