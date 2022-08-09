〈時評〉台灣也在農漁產品「政治化」考量？

在中國，何止官員、黨員要姓黨，連大亨、企業財團、媒體、 藝人也要姓黨，甚至於，連吃的農漁產品都要姓黨；台灣的石斑魚、 虱目魚、鳳梨、蓮霧、釋迦等等，只因政治不正確， 紛紛慘遭中國封殺的毒手，就是最好的證明。

甚至於，為了反擊美國眾議院議長裴洛西8月2日的訪台， 中國海關總署可以趕在8月1日晚公布稱， 上百家台灣食品廠商因違反相關規定，緊急停止其產品之進口， 時間之湊巧，比被雷擊到還要巧。

其實，中國向台灣農漁產品說不， 講什麼果皮查驗出有武漢肺炎病毒，什麼石斑魚有禁藥、 虱目魚有抗生素，不必農委會陳吉仲主委出面澄清反駁， 明眼人都能看出來：那都是中國在借題發揮，在玩將台灣農漁產品政 治化考量的把戲！

中國對台灣農漁產品玩政治化考量的把戲，說封殺就封殺， 因為主動權操之在中國而非台灣，國人對農委會、食藥署、 衛福部的委屈都能理解與諒解，不會盲目加以苛責。

國人不能理解與諒解的是：由中國進口的猴頭菇已累計20批（ 半年內的第13次）被邊境稽查出農藥殘留超標了，食藥署還在「 待研議是否禁中國猴頭菇進口」、「現在禁止會被認為是報復」， 衛福部次長王必勝還在「若無改善，不排除禁止進口」， 而非劍及履及、一聲令下的「 中國猴頭菇農藥殘留超標完全改善之前， 相關產品一律全面禁止進口」， 根據的竟然不是科學一清二楚的數據，而是自我約束、示弱， 怕得罪中國、怕惹中國不高興的政治考量！？

吾人必須不客氣指出三點：（一）食安，完全是科學問題， 完全不應該跟政治扯上關係！（二）保證食安， 是執政黨無可推卸之責任！（三）農藥殘留超標， 是會危害生命健康的科學問題，絕非政治問題！

進一步講：諸如從美、日、中、紐、澳、加等國進口的農漁產品， 真要扯上政治，最多也要在食安確保無虞後， 才容許有政治介入的空間（ 例如以禁止食品進口做為抵制對手國的政治手段， 或以准許食品進口做為交換對手國政治利益之類的）。所以，首先， 台灣的農委會、食藥署、衛福部，站在科學立場， 為國人的食安嚴格把關，這是完全沒有商量打折扣的餘地的！其次， 在食安無虞下，真不得已，要配合政治操作， 硬學中國將對方農漁產品政治化考量、玩殺無赦的那一套， 也不是不可以；但是， 千萬不要只學將對方農漁產品政治化考量的那半套， 另外半套的殺無赦卻不敢學，而是自我閹割、放水，那就太糟糕了！

最後，實在忍不住想問：之前在討論是否准許日本福島食品進口時， 尚未經過科學實際檢驗（當時，連准許進口都還八字沒一撇， 那來邊境實際檢驗？），就先把日本「福食」直接打成「核食」 的那些媒體、那些政黨、那些群眾， 對這次人贓俱獲的中國猴頭菇農藥超標，怎麼一個個都不吭聲了？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）