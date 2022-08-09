岸田內閣10日將改組 主框架不變成員大變動

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）因應新冠疫情、中國對台軍事威脅、物價飆升、內閣支持率下滑等挑戰，日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄10日將啟動內閣及黨務主管人事改組，內閣將在主框架不變下大幅改組；黨內人事調整將趨向回應派閥期待。

岸田預計在10日上午召開的自民黨臨時總務大會上，正式決定新任黨務主管人事，並在下午公布內閣改組名單，接著前往皇居舉行閣員認證儀式。

外媒分析，此次改組可讓派閥驅策的自民黨內權力明朗化。目前自民黨內最大派閥是安倍派，較第2大派閥大一倍，目前並未有接班者，暫由安倍的兩位前副手共同領導。在改組後也更能讓岸田放手推動自己的經濟政策。

日媒指出，有關10日的內閣與黨務主管人事改組，岸田文雄正進入最終協調階段，有意讓現任經濟產業大臣萩生田光一接任自民黨要職政務調查會長。

岸田這次的內閣改組，一方面內閣官房長官與外務大臣等留任維持主要框架，另一方面則會調整逾半閣員；至於黨務主管人事部分，目前傾向根據黨內各派閥的希望來安排。

安倍副手接要職

《讀賣新聞》報導，萩生田在自民黨內隸屬最大派閥「安倍派」，被視為安倍晉三的左右手。岸田安排萩生田接任政調會長，被視為展現對安倍派的重視。此外，目前面臨物價高漲的經濟對策及強化防衛力對策等重要議題，岸田起用萩生田擔任自民黨的政策負責人，有期待讓黨政協調更順利之意。

內閣改組消息， 目前已知外務大臣林芳正（岸田派）及財務大臣鈴木俊一（麻生派）將留任；另外，參議院國會對策委員長岡田直樹有望入閣。與自民黨聯合執政的公明黨籍國土交通大臣齊藤鐵夫料將留任；至於現任防衛大臣岸信夫傳因健康問題將卸職。

此外，將留任的重要黨政人事包括自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充，及內閣官房長官松野博一等人，岸田將在維持現有執政的主要框架來強化體制的考量下，和上述黨政要職人士就改組最後協調。

兼顧各派系

中央社報導，多位內閣消息人士透露，除萩生田接任政調會長的大方向，岸田正協調由總務會長代理執行森山裕接任選舉對策委員長，現任選舉對策委員長遠藤利明接任總務會長。

選舉對策委員長被視為黨內4要職（黨四役）之一，另外3要職分別是幹事長、總務會長及政務調查會長；如果再加上副總裁的話，也被稱為「黨五役」。

遠藤是力挺岸田的谷垣團體（宏池會）負責人，跟麻生太郎與茂木敏充都保持良好關係。森山裕過去曾以國會對策委員長職務支持前首相菅義偉，與前幹事長二階俊博同為政權中樞人物。

不過在岸田接任首相後，森山裕、菅義偉及二階俊博都被視為「非主流派」。岸田這次有意透過安排黨內最大派閥與非主流派人士分別擔任黨內要職，打造全黨團結的體制。

面對眾議院選區將進行「10增10減」的選區調整，森山裕的人事安排也顯示其政治能力受到期待。