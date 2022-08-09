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李問參選連江縣長 洪申翰：全力完成離島政黨輪替最後拼圖

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2022/08/09 15:23
民進黨立委洪申翰、副總統賴清德、民進黨馬祖黨部主委李問合影。（圖／洪申翰辦公室）

民進黨立委洪申翰、副總統賴清德、民進黨馬祖黨部主委李問合影。（圖／洪申翰辦公室）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨選對會8日拍板徵召馬祖黨部主委李問參選連江縣長，為民進黨創黨36年來，首位在金馬地區提名的縣長候選人。面對馬祖四鄉五島長期由國民黨執政，洪申翰強調，政黨輪替被視為民主化的指標之一，李問參選的決心和毅力需要被更多人看見。

馬祖四鄉五島長期由國民黨執政，連9席縣議員也僅1名無黨籍，其他都為國民黨籍。面對國民黨深耕的馬祖地區，李問出戰的消息一出便獲眾人力挺，立委洪申翰、黃世杰、趙天麟、周春米、范雲、湯蕙禎等人也在臉書表達全力相挺。

李問表示，兩年前民進黨在馬祖成立全國最後一個黨部。過去李問與黨部一步一腳印為民服務，就像是擔任連鎖店的店長，雖然店面不大，但是充滿活力與朝氣，希望帶給大家不同的服務體驗、不同的商品選擇。李問說，現在馬祖已經成為他的家。這幾年來他也有機會，學習從海洋和離島的觀點出發，從馬祖的角度看世界。

對於參選，李問也表示，「這是民進黨創黨36年以來，第一次在金馬地區提名縣長候選人，對地方和我個人意義重大。」

立委洪申翰則提到，雖然身為不分區立委，但連江縣是他的責任認養選區之一。過去兩年多，洪申翰常常跟李問討論馬祖鄉親地在地議題，舉例來說，中國抽砂船在馬祖海域違法抽砂破壞海洋生態、離島海洋廢棄物（海漂垃圾）爆量問題，就曾召開過公聽會、協調會一起從中央找尋改善方案。此外，在台馬海底纜線斷裂造成全島斷網、馬祖高中校園午餐廚工薪資問題以及馬祖沒有COVID-19染疫康復者整合門診，也都為連江縣民爭取到相對應的補助和補貼。

洪申翰強調，政黨輪替被視為民主化的指標之一，這次李問帶領其他縣議員、鄉民代表、村長參選，這樣的決心和毅力需要被更多人看見。

李問分享，最近馬祖黨部的服務案例是，由於馬祖缺乏中醫師、沒有中醫診所，沒有辦法幫確診者開公費清冠一號。經過洪申翰立委辦公室反應，向衛福部爭取，成功為馬祖建立清冠一號「視訊看診，在地領藥」的機制。李問表示，雖然目前團隊不大，但不只有服務的決心，更已經展現行政協調能力，向中央反映馬祖居民的需求。李問也說，如果擁有縣府資源，可以繼續結合中央政府的力量，為馬祖做更多。

洪申翰直言，每每到了地方首長與民代選舉，離島一直以來都有一種被「放生」的感覺，許多人常常把離島與「國民黨」、「藍營」劃上等號，但事實是，許多離島地居民渴望地方出現新的、年輕的政治力量來翻轉長期的陋習和解決問題。2020年蔡英文總統與賴清德副總統，在連江縣也有將近20%的得票率，這一次2022的地方選舉，加上馬祖黨部的在地耕耘，一定能夠拿到更好的成績！

李問說，接下來將會就親子友善、生態綠能、就業商機、離島外交方面提出更多有感政見，秉持「陽光馬祖、透明政府」理念，希望透過公開良性競爭，讓陽光照進馬祖政治。
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