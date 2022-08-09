2022淨零與永續發展論壇 圓滿落幕！

由外交部主辦，台灣永續能源研究基金會執行的第八屆「2022淨 零與永續發展論壇」於上週圓滿落幕，本活動從7月28日至7月2 9日為期兩天，與會人次高達1,398位，迴響熱烈。

台灣永續能源研究基金會表示，該屆論壇邀請中華民國無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新及外交部條約法律司連建辰司長致開幕詞。簡大使表示COP 26通過之能源、交通、產業等協議，都將影響台灣發展， 在去年世界地球日前夕，蔡總統亦表示政府會在科技研發與氣候法條 之基礎上，與民間共同推動轉型，朝2050淨零排放目標前進。 連司長指出繼去年格拉斯哥會議之後，各界無不期盼COP27會議 喚起人們對氣候變遷之意識。我國雖不是UNFCCC之締約方， 對抗氣候變遷的腳步卻不落人後，今年三月正式公布台灣2050淨 零排放路徑及策略總說明，提出具體目標與減量承諾， 同時對發展中國家積極推動援外計畫，為國際社會作出貢獻。

台灣永續能源研究基金會提及，這次論壇集結16位在外交行動、凈零排放政策、綠色金融與碳權管 理等四大主題的產官學研專家學者，共同進行精彩的線上演講與座談 。活動首日邀請到清華大學科技法律研究所范建得教授、行政院能源 及減碳辦公室林子倫副執行長、 臺灣大學風險社會與政策研究中心周桂田主任和臺灣科技大學化學工 程學系顧洋講座教授，共同探討COP27之國際發展趨勢、 美國重返巴黎協定後對於國際氣候外交之影響、淨零排放政策及SD Gs國際發展趨勢。

台灣永續能源研究基金會還說，此屆論壇同時邀請各界學者企業代表進行線上座談， 連續三天與數百名觀眾互動交流， 與會嘉賓包括慧與科技亞太區企業永續環境部江惠櫻協理、中信金控 林建甫首席經濟學家、勤業眾信聯合會計師事務所方涵妮會計師、 中華民國退休基金協會王儷玲理事長 、臺灣科技大學管理學院郭財吉副院長、 中華航空環境部鄭智仁經理、南亞科技吳志祥副總經理、馬偕醫學院 申永順學務長、國立中興大學創新產業暨國際學院柳婉郁副院長、​ 台灣碳捕存與再利用協會談駿嵩理事長及中華經濟研究院劉哲良博士 等，分別分享企業實務案例，同時分析綠色金融、 淨零規劃與減碳實務、農林碳匯碳權管理及零碳技術策略等議題。

「2022淨零與永續發展論壇 」推廣提升社會大眾對全球氣候變遷與低碳發展之認知有成， 高達九成與會者對論壇內容表示滿意。本論壇透過4場專題演講及3 場座談交流，強化各界對聯合國氣候變化綱要公約會議、 永續發展目標(SDGs)及國際氣候外交之瞭解， 並整合政府及企業代表、教育學者，從多元角度分享淨零實務經驗， 喚起大眾對氣候外交議題的重視，進而攜手參與相關的行動。

照片由台灣永續能源研究基金會提供

照片由台灣永續能源研究基金會提供

照片由台灣永續能源研究基金會提供