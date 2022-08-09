台灣森林品牌【森, 2488】用藝術創作展示　阿里山人文歷史與動植物生態

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣第一個森林品牌「森，2488品牌概念館」位於阿里山轉運站，並透過展示4種主題的「阿里山森林意象木製公仔」及森林系商品，深受遊客歡迎及喜愛，嘉義林管處表示，遊客可透過展示公仔了解多元的森林面貌，更可遠眺塔山的秀麗景色，自8月起改每日開放參觀。

嘉義林管處表示，「森，2488品牌概念館」位於阿里山轉運站3樓，並委請藝術家以阿里山動物、植物、林業職人及山色等主題創作，展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，讓遊客透過藝術創作，更了解阿里山獨特的美景、人文歷史及動植物生態。品牌識別主題延伸製作的文創商品，更可讓遊客將屬於阿里山獨特的記憶帶回家。

嘉義林管處還說，「森，2488品牌概念館」開放時間原採假日例行性開放、平日採預約制，因受遊客熱烈迴響，調整為每日開放，遊客可透過展示公仔了解多元的森林面貌，更可遠眺塔山的秀麗景色。

館內森林系商品還有自然步道生態徽章及野餐墊、阿里山櫻花系列、阿里山為名植物系列商品及利用老櫻花樹所製作的商品，還有輔導阿里山原住民農林業生產合作社發展林下經濟所開發的「林下良品」森林蜜及段木香菇等，嘉義林管處歡迎來阿里山的遊客一同品味與森林共生的健康好物。

「森，2488品牌概念館」展示以阿里山動物、植物、林業職人及山色4大主題創作的公仔，讓遊客更加瞭解多元的阿里山森林面貌。(照片來源：嘉義林管處提供)

(照片來源：嘉義林管處提供)