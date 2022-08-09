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【8/9台灣本土+23458　死亡+18】本土增1例BA.5　累計24例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 14:17
【8/9台灣本土+23458　死亡+18】本土增1例BA.5　累計24例

14:51更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增23,669例COVID-19確定病例，分別為23,458例本土個案及211例境外移入；另確診個案中新增18例死亡，為自5月12日以來，相隔89天最低。

指揮中心表示，今日新增之23,458例本土病例，為10,867例男性、12,553例女性、38例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(4,135例)、臺中市(3,063例)、臺北市(2,617例)、高雄市(2,248例)、桃園市(2,151例)、臺南市(1,834例)。

指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月22日至8月6日，死亡日期介於7月26日至8月6日。

【8/9台灣本土+23458　死亡+18】本土增1例BA.5　累計24例【8/9台灣本土+23458　死亡+18】本土增1例BA.5　累計24例

指揮中心說明，今日新增211例境外移入個案中，為116例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(4例)、日本及越南(各2例)、韓國、加拿大、柬埔寨、丹麥、菲律賓、挪威、芬蘭及美國(各1例)移入，另195例感染國家調查中。入境日期介於今年7月11日至8月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,777,903例確診，分別為22,172例境外移入，4,755,677例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,273例COVID-19死亡病例，其中9,258例本土，另15例為境外移入。

另外，昨（8）日本土新增9例BA.5感染源不明個案，皆在北部地區，包含台北、新北和桃園，其中4例分屬2起無關聯的家庭群聚。衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性、定序中，餘安排採檢中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日本土再新增一例BA.5個案，為昨日新北家庭群聚中的另一名家人。

羅一鈞說明，個案為昨日公布的30多歲男性之姊姊，於7月27日曾快篩陽性確診，比昨天公布的兩名個案早，感染源待確認。
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更新時間 : 2022-08-09 14:58 GMT+08:00

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