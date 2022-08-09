台大裁定林智堅論文抄襲　教務長: 不服可申訴

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學今天(9日) 宣布學術倫理審定會決議，認林智堅抄襲並撤銷碩士學位。依法審定過程保密，完整審定書不公開，裁定書則會提供當事人。

台大今天上午11時召開記者會，台大社會科學院長、學術倫理審定會召集人蘇宏達表示，審議過程中，所有委員都簽署保密及迴避聲明書，個別委員不對外，而是由校方統一說明結果。

蘇宏達指出，審定期間有邀請林智堅、指導教授陳明通3次出席說明，另一當事人余正煌則有2次，最終余正煌出席1次，林、陳則以書面說明。關係人到校時是以視訊對答，但只呈現聲音、不呈現影像，藉此保護互相的隱私。

蘇宏達曾在審議期間，發信給院內同仁形容此論文爭議是「醜聞」，林智堅選舉辦公室認為蘇宏達未審先判，由律師黃帝穎具狀申請迴避，但審定委員會以投票方式一致決定蘇宏達不須迴避。

蘇宏達今天在記者會上也特別澄清，學術界對於這類事件，一旦開始展開學術倫理調查，就會用「醜聞」來指稱。

關於是否會將審定書完整內容上網公開，中央社引述台大教務長丁詩同表示，會將裁定書提供給當事人，但審定書完整內容須保密，不會公開。林智堅如果不服裁定，可循教育部的申訴、救濟辦法，台大也會依照規定程序辦理。