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台灣新興熱帶花卉獲國際市場好評　萬代蘭外銷日本總額約4千萬元

高雄場：萬代蘭目前栽培面積約7〜8公頃，主要產區為屏東、高雄、台南、彰化、南投及台中等地。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 16:28
在防雨溫室內使用根部噴灌系統，可使高品質萬代蘭切花生產更加穩定。（照片由高雄場提供）

在防雨溫室內使用根部噴灌系統，可使高品質萬代蘭切花生產更加穩定。（照片由高雄場提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會高雄區農業改良場今(9)日表示，萬代蘭為台灣新興的熱帶花卉，花朵大、花色艷麗，相當受到市場的喜愛，需求量逐年增加，年產量從2017年約54萬支至2021年82萬支，更成為我國重要的外銷切花之一。

高雄場助理研究員翁一司表示，早期萬代蘭是以盆花觀賞為主，市場規模小，大約在2011年後，農民開始從國外引進植株生產切花，市場規模逐漸擴大，年產量從2017年約54萬支至2021年82萬支。目前栽培面積約7〜8公頃，主要產區為屏東、高雄、台南、彰化、南投及台中等地。

對於萬代蘭的外銷近況，翁一司告訴Taiwan News，萬代蘭除了供應國內花卉市場外，有近半數外銷到日本、香港、新加坡、歐洲、美國及澳洲等地。其中仍以外銷日本居多，從2017年約27.5萬支(占日本市場47%)至2021年54.9萬支(占日本市場87.7%)；外銷日本總金額約新臺幣4,000萬元(約日幣1.64億日圓)。

由於萬代蘭栽培時易受氣候環境影響，在潮濕環境下，植株及花朵容易被病原菌感染，引發病害導致腐爛情形。高雄場場長戴順發表示，為改善萬代蘭栽培環境與切花品質，該場率先使用根部噴灌系統並結合肥培管理技術，可精準地供水分與養分，有效減緩水分噴濺及降低環境濕度，除可加速萬代蘭植株發育外，還能降低病害的發生機率。

戴順發說，目前萬代蘭大多以網室栽培，但台灣4〜5月有梅雨，夏季高溫多濕且常有颱風、豪雨，冬季則有低溫寒流，這些環境因素都會嚴重影響萬代蘭切花的生產，因此最好能於防雨並具有保溫的設施內栽培，並使用根部噴灌系統節省灌溉時間，減少植株及花朵病害的發生，再結合肥培管理技術，可使萬代蘭根群生長旺盛，植株長得快又壯，有了健壯的植株及良好的環境，即可穩定生產高品質的萬代蘭切花。

台灣新興熱帶花卉獲國際市場好評　萬代蘭外銷日本總額約4千萬元

根部噴灌系統，可使萬代蘭植株健壯切花品質更佳。（照片由高雄場提供）
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更新時間 : 2022-08-09 18:00 GMT+08:00

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