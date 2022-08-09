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譴責中共意圖台海內海化 吳釗燮：台灣自由民主的DNA無人能奪

吳釗燮亦強調，我國獲國際支持，目前14個邦交國，邦誼穩固。

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2022/08/09 13:07
外交部長吳釗燮（9）日上午召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖／台灣英文新聞）

外交部長吳釗燮（9）日上午召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）美國眾議院議長裴洛西訪台，中共近日藉機圍台軍演意圖改變台海現狀。台灣外交部長吳釗燮（9）日上午召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，提出五點聲明，包括譴責中國行徑影響全球的航運及貿易、企圖將台海內海化、以飛彈嚇阻他國介入，吳釗燮嚴正聲明，台灣不會被嚇倒、擊倒，「自由民主的價值存在於我們的DNA，沒有人可以奪走」。

吳釗燮於記者會開門見山的針對中國近日種種行徑提出五點聲明。其一，中國選擇在台灣周邊區域進行軍演，不僅在演習區的劃定上，嚴重侵犯我國在國際法上所享有的權利，阻礙了印太地區最繁忙海空航道之一的正常運作，嚴重影響全球的航運及貿易，破壞區域的和平與安全。對於中國極其不負責任的行為，我國政府表達嚴厲譴責。

其二， 中國這次進行針對性的大規模軍演，是毫無道理的藉機挑釁。裴洛西議長的訪台只是中國的藉口，中國真正的意圖是多重的：包括中國企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響國際社會在台海的海、空自由航行的權利。這次更以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並企圖在演習後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀；其次，中國也藉機操演其長期以來所準備的侵台行動劇本，除了動員大批機艦、飛彈射擊，還搭配網路攻擊、假訊息攻擊、經濟脅迫等，企圖威嚇擾亂台灣的民心士氣；最後，中國飛彈試射的範圍，很明顯想要嚇阻其他國家介入其犯台的意圖。中國演練其反介入/區域拒止（A2/AD）的戰術，讓我們清楚看見中國在西太平洋地區的地緣戰略野心。「也就是說，這次中國的演習，真正的企圖是在改變台海及區域現狀，而且已經為整體區域安全帶來極不穩定的因素。」

其三，中華民國台灣作為主權獨立的國家，絕對有權利與其他國家進行交往，和透過國際參與對國際社會作出貢獻，台灣人民也有權透過民主制度表達其國民意志，中國無權干涉也不能改變。我國政府一向秉持「四個堅持」來應處兩岸關係，即「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。台灣非常感謝所有勇敢站出來，譴責中國作為並支持台灣的各國友人。各國的力挺，讓台灣人民知道，我們在國際上並不孤單；也讓世界瞭解，民主是不會受到威權恫嚇而屈服的。

其四，中國軍演目前雖然看似只針對台灣，但觀察其在全球各地的作為及企圖，已經不侷限於台灣。中國現已一步一步要將東海、台海及南海連成一線，使其成為中國的內海；近年來，中共解放軍的軍演已經多次穿越第一島鏈，今年5月，中國還推動與索羅門，甚至更多太平洋國家簽署安全協議，顯示中國正在太平洋建立戰略據點。而威權主義的擴張也正在東南亞、南亞，甚至非洲及拉美區域延伸中。目前中國對台之作為與手段，只是找到藉口，但其野心絕不會止於台灣，所造成之損害也不會僅止於台灣，我們呼籲所有愛好自由民主的國家必須一起合作，研議共同因應之道。

其五，在這次我們應處中國軍演的過程中，台灣的人民、社會、軍隊與政府都展現了韌性和信心，並且沉著應對。中國試圖讓台灣人擔心害怕，但我們沒有被嚇倒，更不會被擊倒。對台灣人而言，「自由民主的價值存在於我們的DNA，沒有人可以奪走」。台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，以堅定的信心與作為，捍衛台灣的主權領土，以及安定繁榮的生活。我們也希望國際社會採取行動，共同扼制中國不負責任的對台恫嚇及野心勃勃的對外擴張，共同維護印太區域的自由開放與穩定繁榮。

面對媒體提問，關於國際社會是否有具體作為可以嚇阻中國，吳釗燮表示，外交部就是爭取更多國際友人支持台灣。在本次危機中，我國駐各國的大使、代表都相當賣力為台灣爭取聲援。他也表示，危機突顯出民主與威權的戰爭，不只是危及台灣，所有民主國家應該團結一致，來阻止中國的擴張主義。

吳釗燮強調，不論外國的國會還是政府、多方意見領袖，國際社會都在彰顯對台灣的支持。他也指出，立陶宛外長今早發專文力挺台灣，呼籲國際社會要防範台灣變成下一個烏克蘭，這些支持都是強而有力、義正嚴辭詞的。

被問及台灣與14個邦交國邦誼是否會受影響，吳釗燮重申，目前14個邦交國關係相當穩固，部分國家首長、外交部長將訪台，凸顯對我國的支持，眼下聖文森及格瑞那丁總理龔薩福正在來台訪問，便是展現對台灣的支持。

吳釗燮還表示，拓展與非邦交國的關係也是外交部重要工作之一，不僅北美洲、大洋洲或歐洲，尤其是台灣與歐洲的友誼正不斷擴大，支持台灣的友人更持續增加。國際社會在過去這段時間對台灣的支持愈來愈多，因此台灣與邦交國的關係目前沒有問題。

至於有媒體提問，此次裴洛西訪台以及中共軍演，我國所收到的外國政府支持及對話層級多高，以美國為例是否上升到國務院層級，是否會派訪團來台彰顯支持。對此，吳釗燮表示，我國政府與其他國家行政部門的聯繫皆基於默契，相關細節向來不對外說明，僅透露，我國與理念相近的國家聯繫「相當密切」。
外交部
吳釗燮
共軍軍演
台灣邦交

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