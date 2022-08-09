台灣家樂福廣告遭控霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣知名Youtuber阿翰正視大眾對新住民刻板印象，企圖使用幽默手法翻轉其形象，因而產生自創角色阮月嬌，也讓他初嘗成名滋味，接下家樂福中元節廣告邀約，但影片於7月播出後惹議，家樂福下架影片後神隱，阿翰於8日首度發文回應。

阿翰因模仿身邊周遭人物自創角色走紅，獲家樂福邀約拍廣告，他在片中一人分飾三角，包含近期熱門的算命阿姨「廖麗芳」，越南媳婦「阮月嬌」，以及新角色少女「羞羞草」，不料影片播出後惹議。

台灣越裔總會會長陳凰鳳批評廣告「把霸凌當有趣」，她收到各地新住民社團連署反映，家樂福製作嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節廣告，「阮月嬌」模仿越南人說中文的濃厚口音，傷害了在台灣的新住民，是以表演之名行霸凌之實，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心，要求影片下架及道歉。

陳凰鳳於6日再度指出，家樂福廣告造成社會對立，並提醒大企業應注意社會責任，至於表演者她不知道是誰，所以無法針對他，「我們說的責任是家樂福那麼大的一個國際企業應有的友善與社會責任，不該製播令當地少數族群不愉快的廣告。」



阿翰因阮月嬌一角人氣上升。(影/Youtube)

阿翰於8日晚間首度回應，他運用刻板印象創造角色，很多人看完影片笑得很開心，但他也知道這些角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害，因此劇本的設計都是謹慎小心，因為他更想強調除了刻板印象、族群以外，那些架空角色帶來的世界觀跟情感。

阿翰解釋，此次討論的主角，也是陪他出道的重要人物—阮月嬌，是大學畢業時愛上吃河粉，每天到店內聽到老闆娘口音開始模仿而創造出的新住民角色，雖然運用聲音的刻板印象，但同時也想努力顛覆總是在報導中，勤奮、辛苦、養家活口，努力取得成就的新住民印象。轉而去創造一個不必去用力證明自己的『存在』就能得到認同的一個可愛角色。

阿翰提及阮月嬌，「沒有既定女性的外表，甚至可以是一個能躺在沙發上享受婆婆照顧的好媳婦，自在的與婆婆相處得到這個家對她的疼愛，讓你吃水餃或是黃瓜都能會心一笑，那種親切的感動。」

支持阿翰的網友表示，「他講台灣國語的時候，我們彰化人也沒有覺得被歧視啊」、「美國演員模仿英國腔也是歧視嗎」、「口音是特色，不是缺陷，以前董月花也是加深大家對於客家文化印象，一念天堂一念地獄」；反對聲浪認為「阿翰這樣玩本來就是在挑戰人家紅線，喜劇的本質。」、「早就該罵了，擺明歧視。」

據悉，家樂福YouTube頻道已下架該支廣告影片，下架主要和播出權限到期有關，後續將釋出新廣告。