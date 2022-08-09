川普「海湖俱樂部」遭FBI突襲搜查　怒控「檢方瀆職」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國前總統川普週一表示，聯邦調查局（FBI）探員「突襲」搜查了他位在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的別墅，據報導稱，此舉可能司法部為調查川普卸任後疑似將白宮文件擅自帶走之情事有關。

綜合路透社和美聯社報導，川普於週一晚間說：「一大群FBI正在突擊搜查我的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅，甚至強行破解保險箱。」

川普痛批，對於我們國家來說，這是一段黑暗的時期，因為我美麗的家、佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部，正被一大群FBI幹員包圍、突襲和占領，這是歷任美國總統從未遇過的事情。

川普強調，這次突襲搜查我的住家是沒有必要，且不適當的行為，但未透露FBI搜查的原因。他稱此次搜查為「檢方瀆職」，是將司法系統武器化，是激進左翼民主黨的攻擊，他們極度不希望我在2024年競選總統。

《紐約時報》引述兩名熟悉調查的未具名人士說法，這次搜查似乎與川普擅自將白宮文件帶到海湖俱樂部有關。

針對媒體的報導和川普的控訴，司法部和FBI目前未做任何回應；一名白宮高級官員則透露，白宮事前並不知曉，直到川普發聲明，白宮才知道搜查一事。

今年2月時，負責保存總統文件的美國國家檔案和記錄管理局通知國會，已從海湖俱樂部取走15箱白宮文件，包括機密文件，而這些文件是川普卸任後擅自帶走的。

據知情人士在今年4月透露，美國司法部已對川普把總統任期的白宮文件擅自帶走之事展開調查。

當時，美國眾議院監督委員會宣布將擴大對川普的調查，並要求檔案館提供更多資訊。

川普也曾證實，他已同意將部分文件記錄歸還給美國國家檔案和記錄管理局，並稱這是個「普通的例行程序」。

報導指出，川普自2021年1月卸任後，便定居在佛羅里達州的海海湖俱樂部，但每逢夏季會另在紐澤西州貝明斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部避暑。而此次FBI突襲時，川普並不在「海湖俱樂部」。