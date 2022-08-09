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【快訊】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位

➤台大7月底召開學術倫理審定會，原預定兩個月內完成審議。台大今早臨時通知，上午11時召開記者會，向外界說明相關進度。 ➤台大今公開說明，經審定委員會認定余正煌的論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重!

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 11:42
民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大9日上午召開記者會，校長管中閔（圖）等人出席，向外界說明相關進度。中央社

民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大9日上午召開記者會，校長管中閔（圖）等人出席，向外界說明相關進度。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學7月底召開學術倫理審定會，校方今(9日) 上午召開記者會說明，認林智堅抄襲余政煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。

林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大7月底召開學術倫理審定會，原預定兩個月內完成審議。中央社報導，台大今早臨時通知，上午11時召開記者會，向外界說明相關進度，由台大校長管中閔、主任秘書王根樹、教務長丁詩同、社會科學院院長蘇宏達出席。

台大新聞稿完整說明如下：

關於台大碩士畢業生論文涉及抄襲的學術倫理案，國立台灣大學今日公開說明，經審定委員會認定余正煌先生的論文並無抄襲情形，而是林智堅先生抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。台大強調，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。

台大表示，教務處於7月6至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林生和余生的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，由該院蘇宏達院長擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

社科院完成審定作業後，將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。報告書指出，二篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，尤其是多處論文最重要部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余生並無抄襲，而是林生抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。

台大說明，教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，同時亦仔細檢視二篇論文大量重疊的現象，教務處同意審定書的報告內容以及審定會的建議，依據處理要點核定撤銷林生的碩士學位。

台大表示，學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。台大深信沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以台大一定堅持學術倫理與誠信的標準。請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，也尊重台大的專業判斷。未來，台大會加強對學術倫理規範的宣導和教育，避免再發生違反學術倫理的事情傷害台大的名譽。
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更新時間 : 2022-08-09 11:55 GMT+08:00

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