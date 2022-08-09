首爾一夜之間降下300毫米大雨 積水淹過車頂 災情不斷

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓近期面臨乾旱問題，降雨量與往年相比大降，但在昨（8）日晚間首爾卻下起了超過300毫米的豪雨，包含首都區及江原道在內都下起了傾盆大雨。建築物、道路、車輛及軌道被洪水淹沒，災情接二連三，網友紛紛在網路上上傳各地災情畫面。市民在持續上漲的水中獲救、甚至有兩名冒雨工作的工人觸電身亡。

根據東亞日報，首爾從昨日傍晚開始下起大雨，主要集中於銅雀區、瑞草區及江南區等南部地區。據南韓氣象廳的數據，截至晚間10點，首爾銅雀區新大方洞的降雨量為351.0毫米。以韓國年降雨量在1,000至1,300毫米之間來看，昨日等同於一日降下了一年中30%的雨量，街道瞬間淪為一片汪洋。

銅雀區和江南地區每小時降雨量分別為140毫米和100毫米，而每小時140毫米的降雨量則創下了首爾氣象觀測站的最高紀錄，南韓氣象局稱，此次的降雨量可能將在多個地方創下紀錄。

江南區新論峴站的餐廳內積水超過1米，用餐的李姓男子表示，短短15分鐘內，積水就從地面升至骨盆高度，餐廳內的桌椅等都漂起，所有的客人都撤到了二樓。

江南高速巴士總站的部分商店被淹沒，三成洞著名的Coex Mall星空圖書館及咖啡廳亦傳出災情。江南消防局一名消防員表示，大雨導致下水道逆流的災情不斷發生，傍晚6點半開始，東部高速道路整個路段都被管制，晚上9點26分左右，首爾道林川暴漲，發布了避難通知，蠶室大橋也全面管制。

下班回家路上的市民們亦脫下鞋子，在積水及腰的路上冒雨前進，還有一些市民們，不得已拋下即將被淹沒的車子，趕緊撤離。在新論峴站附近開車的民眾表示，從晚上9點開始，車子已淹沒到了後視鏡的高度，從駕駛座開門下車都很困難，只好停下車子，到旁邊餐廳避難。

據南韓中央安全防災部稱，截至昨晚10點，已有多處地鐵站因水災停駛。許多地鐵站的樓梯及手扶梯已形成瀑布，江南地區部分淹水甚至淹過車頂。停電災情也不斷傳出，位於富川市的一間醫院地下室被淹沒，電力被切斷，約4個小時的時間，有340名患者及醫護人員無法使用醫療設備，首爾江東地區則有約241棟公寓大樓因雷擊而斷電40分鐘。