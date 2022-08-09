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美國軍方控中共改變現狀 未來數週內美艦將通行台海

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 10:18
美國桑普森號驅逐艦 (USS Sampson (DDG-102)）航行台海的檔案照片。（圖／美聯社）

美國桑普森號驅逐艦 (USS Sampson (DDG-102)）航行台海的檔案照片。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國防部政策次長卡爾美東時間日指出，中共以切香腸方式企圖創造新現狀，大量機艦跨越台海中線，顯然藉此脅迫台灣及國際社會，他強調，美國支持現狀，並表示未來數週內將有美艦照常通過台海。

中央社報導，卡爾（Colin Kahl）8日下午於國防部召開媒體簡報會，台海情勢成關鍵焦點。卡爾指出，目前台海危機主要是中國製造的，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）並非首位訪台的眾院議長，她的訪問絲毫沒有改變美國對中、對台政策。

卡爾直指，中國顯然企圖用「切香腸」方式創造新現狀，大量共機、共艦跨越台海中線，逼近台灣海岸線。有鑒於台灣海峽對全球經濟的重要性，北京顯然想創造某種新常態，希望藉此脅迫台灣、脅迫國際社會。

面對北京不斷指控美國把「一中政策」空洞化，卡爾強調，美國政策沒有變，變的是中國政策。美國有「一中政策」，在「台灣關係法」之下也有提供台灣自我防衛能力的承諾，且美方須具備足以避免台海出現以武力改變現狀的能力；美國既不支持中國對台動武，也不支持台灣邁向獨立，美國支持的是現狀，這些都沒改變。

卡爾表示，美國當前要務是要確保北京清楚知曉，美軍會持續在公海允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括台灣海峽，「我想你們可預期美方會在未來幾週內，如以往一般持續通行台海」。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）去年11月曾指出，即使中國人民解放軍積極發展未來能夠強行拿下台灣的能力，中國未來24個月內不太可能嘗試以軍事方式攻占台灣。

至於裴洛西訪台後，美方是否有新的中國可能犯台時間點評估，卡爾回答沒有。他還說，目前中共作為都在美國預期中。
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更新時間 : 2022-08-09 10:24 GMT+08:00

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