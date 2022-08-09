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斯洛維尼亞每日報登台灣駐奧地利大使張小月投書　籲國際譴責中國武力威脅

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/09 10:16
（圖/截圖自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處 ）

（圖/截圖自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處 ）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）斯洛維尼亞每日報(Dnevnik)8月8日刊登張小月大使投書，呼籲斯洛維尼亞及國際社會譴責中國武力威脅，共同維護民主自由價值。

駐奧地利代表處大使張小月5日已於奧地利重要報紙新聞報(Die Presse)與維也納日報(Wiener Zeitung)上發表評論，專文指出美國眾議院議長裴洛西訪台是所有民主國家的勝利，強調民主國家不應對獨裁政府讓步，現張小月投書斯洛維尼亞每日報，直指中國制裁等作為威脅區域安全，呼籲國際社會重視。

張小月於投書中指出，北京以裴洛西訪台為藉口對台灣採取禁止出口、網路攻擊以及軍事演習等手段威脅，中國的相關作為已造成關係緊張並威脅區域安全，事實上台灣過去及現在從來不是中國一部分。

張小月說明，G7及歐盟外長已於8月3日發表聲明關切中國威脅行徑並強調民主國家民意代表互訪是正常往來，不應以美國高階民意代表訪問台灣作為使用武力威脅的藉口。

張小月強調，中國近年來內部民族主義高漲，因此試圖將槍口對準民主治理國家，就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣。

張小月呼籲，包括斯洛維尼亞在內的國際社會譴責中國武力威脅台灣，共同維護民主自由價值以及以法治為規範之國際秩序，確保印太區域的自由開放。
張小月
奧地利
中國

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